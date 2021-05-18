В данном списке представлены программы для замены AirParrot. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AirParrot, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены AirParrot.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AirParrot, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены AirParrot. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AirParrot, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 6 программ
Версия 2.2.33
Программа для подключения к компьютеру мобильных устройств в качестве дополнительных мониторов
Версия 4.0.502
Программа для подключения к ПК дополнительных мониторов
Версия 4.2.1.0
Программа для вывода изображения со смартфона на ПК
Версия 1.1.10
Программа, позволяющая превратить Android планшет во второй монитор для ПК
Версия 0.0.39
Программа, позволяющая превратить Android/iOS-планшет во второй монитор
Версия 1.6.0.3
Программа для стриминга экрана телефона на компьютер