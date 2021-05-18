ApowerMirror — программа для трансляции (стриминга) экрана со смартфона или планшета на компьютер с возможностью записи стримов и другими дополнительными функциями. Также позволяет управлять Android-гаджетами с компьютера.

Приложение состоит из двух модулей — один устанавливается на ПК (доступен для скачивания с этой страницы), другой — на iOS или Android-гаджет (можно скачать с AppStore и Google Play) .

Десктопная программа поддерживается операционными системами Windows 7/8/8.1/10 (32 и 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык. Доступная для бесплатного использования ознакомительная версия ApowerMirror имеет функциональные ограничения (не более 10 минут работы за сессию и ряд других).

Программа ApowerMirror для Windows

ApowerMirror — приложение, предназначенное для организации потоковой передачи экрана мобильных устройств под управлением Android и iOS на компьютер со звуком и без. Версия программы для ПК, по сути, является сетевым видеоплеером, принимающим аудио- и видеосигнал от мобильного приложения через текущее сетевое подключение. Передача данных может осуществляться либо через точку доступа Wi-Fi, к которой должен быть подключен и компьютер, и смартфон/планшет, либо через USB-интерфейс (достаточно просто подключить мобильное устройство к компьютеру посредством сетевого кабеля).

Однако стриминг экрана телефона на ПК — основное, но не единственное предназначение приложения ApowerMirror. Пользователи Android-гаджетов могут управлять своим устройством посредством мыши и клавиатуры (вплоть до управления мобильными играми), а также отправлять SMS-сообщения и переписываться в чатах любых мессенджеров. Также возможна прямая трансляция медиафайлов — видео, изображений, музыки и электронных документов — с мобильного устройства на экран телевизора (Smart TV)

Требования и подключение ApowerMirror к мобильным устройствам

Программа ApowerMirror может быть установлена на Android-гаджеты от любых производителей. Единственное требование — аппарат должен иметь Android версии 5.0 или выше (т.е. это любой современный телефон или планшет). Требования к iOS-гаджетам — iPad 4/iPhone 5 и выше, управляемые системой iOS 8/9/10/11/12/13.

И Android, и iOS-гаджеты могут быть подключены к компьютеру, как по Wi-Fi-соединению, так и через USB-интерфейс (т.е. через USB-кабель). Настройка работы программы сводится к следующему:

Для подключения устройства под управлением Android через Wi-Fi-сеть достаточно нажать в мобильном приложении кнопку «Mirror» (отображается сразу при запуске), а затем выбрать названия компьютера, начинающегося со слова «Apowersoft».

Для подключения через Wi-Fi iOS-гаджета нужно открыть «Центр управления», перейти в раздел «Screen Mirroring» или «AirPlay», затем коснуться значка приложения «Apowersoft».

Для возможности трансляции экрана Android-девайса на ПК через USB требуется активировать функцию «Отладки по USB». Далее в самой программе на телефоне просто нажимаем кнопку «START NOW».

Для трансляции экрана с Apple-гаджета действие те же, что и в случае с Wi-Fi, только дополнительно потребуется добавить компьютер в список доверенных, нажав кнопку «Доверять» во всплывающем окне (отобразится при запуске функции начала трансляции в мобильном приложении). Требуется только при первом использовании Apowersoft.

При использовании Wi-Fi настройку подключения телефона (как iOS, так и Android) к компьютеру можно автоматизировать, для чего в мобильном приложении в правом верхнем углу следует коснуться иконки с числом, а затем ввести 4-значный PIN-код, который можно получить в разделе «PIN Code» десктопной программы.

Подключение мобильного устройства к телевизору всегда осуществляется при помощи PIN-кода (можно получить в приложении для Smart TV на начальном экране).

Трансляция видео с экрана телефона через интернет

Программа ApowerMirror также предоставляет возможность установки соединения между мобильным устройством и компьютером через интернет, т.е. без необходимости использования USB или Wi-Fi-соединения. Данная функция также позволяет осуществлять трансляции с аппарата из любой точки мира, где есть интернет. При ее использовании также открывается возможность стриминга видео с одного компьютера на другой, с мобильного устройства — на другое (независимо от платформы — Android или iOS).

Особенности и функциональные возможности ApowerMirror

Программа ApowerMirror имеет две группы функций. Первая — это общие функции, как для iOS, так и Android-гаджетов. Вторая — только для Android-устройств. К общим функциям относятся:

Трансляция экрана мобильного устройства с возможностью настройки разрешения (720p/1080p/2K) и частоты кадров (30/60 FPS) транслируемого видео, а также некоторых параметров самой трансляции (например, можно выбрать графический ускоритель).

Возможность записи в файл на компьютер транслируемого с мобильного устройства видео. Программа позволяет настроить качество записи и выбрать формат сохраняемого видео: MP4, WMV, MOV, FLV, ASF, TS или GIF (в данном случае видео записывается в виде анимированного изображения).

Возможность наложения звука на записываемое со смартфона видео в режиме реального времени. В качестве источника аудио можно выбрать микрофон, системный звук (все, что слышно из динамиков компьютера) либо и то, и то другое.

Создание скриншотов экрана мобильного устройства с сохранением в PNG или JPG-файл.

Возможность рисования поверх транслируемого с мобильного устройства видео при помощи мыши на компьютере (функция «Белая доска»).

Эксклюзивные функции ApowerMirror для устройств под управлением Android: