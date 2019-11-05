SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Ad Muncher

Ad Muncher

Программа для блокировки рекламы в браузерах

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Актуальная версия v4.94.3412
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Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

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История изменений

Версия v4.94.3412

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