Ad Muncher — программа для блокировки рекламы в браузерах Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera и Google Chrome. Это полностью бесплатная утилита для компьютеров под управлением операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы выполнен на английском языке (однако в сети можно найти русификатор для частичного перевода интерфейса).

Зачем нужна программа Ad Muncher?

Утилита Ad Muncher предназначена для автоматической блокировки в браузерах Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera и Google Chrome различного рода рекламных объектов на веб-страницах, перехватывающих управление скриптов, всплывающих окон, прочих типов нежелательных элементов.

По словам авторов программа Ad Muncher также значительно способствует увеличению скорости загрузки сайтов и производительности работы браузеров в целом. В среднем скорость загрузки протестированных 50-ти наиболее популярных сайтов увеличилась на 48%.

Кроме того, за счет блокировки объемных рекламных элементов, всплывающих окон и прочих элементов утилита экономит до 40% трафика, что особенно полезно для пользователей с лимитированным интернетом.

Функции программы Ad Muncher

Из функциональных возможностей и особенностей Ad Muncher выделим следующие:

Блокировка рекламы и нежелательных элементов по фильтрам, интегрированным в программу (на момент написания обзора их было более 16 тыс.). Фильтры постоянно добавляются при автоматических обновлениях утилиты.

Возможность тонкой настройки блокируемого рекламного контента. Пользователь может, к примеру, указать программе воспринимать все изображения распространенного у рекламодателей размера в качестве рекламы, что приведет к их автоматической блокировке, замене текстовой вставкой с описанием этого изображения или просто рекламным текстом (сделано для предотвращения блокировки текста на таких сайтах, как, например, площадки для размещения объявлений).

Возможность настройки поведения веб-страниц (разрешить или запретить те или иные действия решает пользователь) путем установки запрета на: Проигрывание фоновой музыки; Загрузку фоновых изображений; Изменение цвета полосы прокрутки; Самостоятельное внесение сайтом самого себя в закладки; Самообновление веб-страниц; Изменение активной вкладки; Изменение размера и/или местоположения интегрированных в страницу окон; Изменение первоначальной иконки сайта во вкладках и закладках браузера.

Блокировка изображений с непристойным содержанием.

Настройка параметров блокирования всплывающих элементов на страницах: окна, JavaScript-сообщения, формы связи, предлагающие открытие мессенджеров, и прочие подобные объекты. Отдельно отметим наличие опции, разрешающей загрузку всплывающих элементов при удержании пользователем клавиши «Ctrl» в момент открытия/обновления страницы (не все всплывающие элементы являются нежелательными).

Возможность открытия реферальных ссылок с удалением из них текста с кодом, определяющим реферала. Это, в т.ч., исключает возможность веб-страницы отследить, с какого сайта осуществлялся переход по реферальной ссылке.

Возможность изменения «User agent» (идентификационной строки) браузера на любой заданный вручную текст, что делает невозможным определение веб-страницей используемого пользователем веб-обозревателя.

Возможность отмены блокировки со стороны веб-страницы действий мышкой (т.е. разрешение кликов, выделения текста, прокрутки некоторых форм и иных действий, первоначально заблокированных создателем сайта).

Возможность замены на открытой странице текста на текст, заданный пользователем. Что конкретно заменять, задается пользователем. Можно также использовать подстановочные спецсимволы вместо неизвестных символов в блокируемой текстовой строке.

Отдельно отметим возможность создания пользователем собственных фильтров для блокировки рекламы и нежелательных элементов. В качестве объекта блокировки можно задавать ссылки, любой текст или ключевые слова. Каждый отдельный фильтр решает одну задачу, например:

Блокировка указанной ссылки, если она присутствует на страницу.

Блокировка таблиц с указанным в фильтре текстом.

Удаление всплывающих окон на указанной сайте (если деактивировать глобальную опцию блокировки всплывающих окон, то блокирование будет происходить только на указанном сайте).

Отмена всех глобальных правил блокировки на заданном сайте или на странице, на которой присутствуют указанные пользователем ключевые слова.

Все перечисленное — не полный список возможностей программы Ad Muncher.

Как пользоваться программой Ad Muncher?

Утилита Ad Muncher работает полностью в автоматическом режиме, блокируя нежелательные элементы на веб-страницах согласно пользовательским настройкам. Внесение каких-либо изменений в параметры браузера или операционной системы не требуется. Пользователь может в любой момент активировать и деактивировать блокировку без необходимости перезапуска интернет-обозревателя. Программа способна работать одновременно с несколькими браузерами (предусмотрена возможность исключения одного из браузеров из обработки утилитой Ad Muncher).