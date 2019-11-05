Ad Muncher — программа для блокировки рекламы в браузерах Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera и Google Chrome. Это полностью бесплатная утилита для компьютеров под управлением операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы выполнен на английском языке (однако в сети можно найти русификатор для частичного перевода интерфейса).
Зачем нужна программа Ad Muncher?
Утилита Ad Muncher предназначена для автоматической блокировки в браузерах Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera и Google Chrome различного рода рекламных объектов на веб-страницах, перехватывающих управление скриптов, всплывающих окон, прочих типов нежелательных элементов.
По словам авторов программа Ad Muncher также значительно способствует увеличению скорости загрузки сайтов и производительности работы браузеров в целом. В среднем скорость загрузки протестированных 50-ти наиболее популярных сайтов увеличилась на 48%.
Кроме того, за счет блокировки объемных рекламных элементов, всплывающих окон и прочих элементов утилита экономит до 40% трафика, что особенно полезно для пользователей с лимитированным интернетом.
Функции программы Ad Muncher
Из функциональных возможностей и особенностей Ad Muncher выделим следующие:
- Блокировка рекламы и нежелательных элементов по фильтрам, интегрированным в программу (на момент написания обзора их было более 16 тыс.). Фильтры постоянно добавляются при автоматических обновлениях утилиты.
- Возможность тонкой настройки блокируемого рекламного контента. Пользователь может, к примеру, указать программе воспринимать все изображения распространенного у рекламодателей размера в качестве рекламы, что приведет к их автоматической блокировке, замене текстовой вставкой с описанием этого изображения или просто рекламным текстом (сделано для предотвращения блокировки текста на таких сайтах, как, например, площадки для размещения объявлений).
- Возможность настройки поведения веб-страниц (разрешить или запретить те или иные действия решает пользователь) путем установки запрета на:
- Проигрывание фоновой музыки;
- Загрузку фоновых изображений;
- Изменение цвета полосы прокрутки;
- Самостоятельное внесение сайтом самого себя в закладки;
- Самообновление веб-страниц;
- Изменение активной вкладки;
- Изменение размера и/или местоположения интегрированных в страницу окон;
- Изменение первоначальной иконки сайта во вкладках и закладках браузера.
- Блокировка изображений с непристойным содержанием.
- Настройка параметров блокирования всплывающих элементов на страницах: окна, JavaScript-сообщения, формы связи, предлагающие открытие мессенджеров, и прочие подобные объекты. Отдельно отметим наличие опции, разрешающей загрузку всплывающих элементов при удержании пользователем клавиши «Ctrl» в момент открытия/обновления страницы (не все всплывающие элементы являются нежелательными).
- Возможность открытия реферальных ссылок с удалением из них текста с кодом, определяющим реферала. Это, в т.ч., исключает возможность веб-страницы отследить, с какого сайта осуществлялся переход по реферальной ссылке.
- Возможность изменения «User agent» (идентификационной строки) браузера на любой заданный вручную текст, что делает невозможным определение веб-страницей используемого пользователем веб-обозревателя.
- Возможность отмены блокировки со стороны веб-страницы действий мышкой (т.е. разрешение кликов, выделения текста, прокрутки некоторых форм и иных действий, первоначально заблокированных создателем сайта).
- Возможность замены на открытой странице текста на текст, заданный пользователем. Что конкретно заменять, задается пользователем. Можно также использовать подстановочные спецсимволы вместо неизвестных символов в блокируемой текстовой строке.
Отдельно отметим возможность создания пользователем собственных фильтров для блокировки рекламы и нежелательных элементов. В качестве объекта блокировки можно задавать ссылки, любой текст или ключевые слова. Каждый отдельный фильтр решает одну задачу, например:
- Блокировка указанной ссылки, если она присутствует на страницу.
- Блокировка таблиц с указанным в фильтре текстом.
- Удаление всплывающих окон на указанной сайте (если деактивировать глобальную опцию блокировки всплывающих окон, то блокирование будет происходить только на указанном сайте).
- Отмена всех глобальных правил блокировки на заданном сайте или на странице, на которой присутствуют указанные пользователем ключевые слова.
Все перечисленное — не полный список возможностей программы Ad Muncher.
Как пользоваться программой Ad Muncher?
Утилита Ad Muncher работает полностью в автоматическом режиме, блокируя нежелательные элементы на веб-страницах согласно пользовательским настройкам. Внесение каких-либо изменений в параметры браузера или операционной системы не требуется. Пользователь может в любой момент активировать и деактивировать блокировку без необходимости перезапуска интернет-обозревателя. Программа способна работать одновременно с несколькими браузерами (предусмотрена возможность исключения одного из браузеров из обработки утилитой Ad Muncher).