SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Ad Muncher

В данном списке представлены программы для замены Ad Muncher. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ad Muncher, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

AdFender
AdFender

Версия 2.75

Утилита для блокировки рекламы в интернете

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adguard
Adguard

Версия 7.2.2936

Программа для блокировки рекламы и сайтов в браузерах

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)