AdFender — утилита для блокировки рекламы и обеспечения безопасности при выходе в интернет. Создает подключение через прокси-сервер, который находится между компьютером пользователя и конечными интернет-ресурсами и не пропускает рекламные объявления и всплывающие окна в браузерах, мессенджерах, почтовых клиентах и др.

Приложение платное, но имеет пробную версию (14 дней), для использования которой не нужно покупать лицензию. Поддерживается Windows 7 и выше (32 и 64 бит). Доступный язык интерфейса — английский.

Зачем нужна программа AdFender?

Приложение позволяет организовать выход в сеть через собственный прокси-сервер AdFender, который блокирует проход любых рекламных объявлений и всплывающих окон. Это может быть полезным в случаях, когда часто приходится пользоваться ресурсами, программами и сервисами, в которых присутствует большое количество баннеров.

Утилита поддерживает опцию автозапуска, которая позволяет автоматически включать блокировку рекламы при включении компьютера и входе в систему.

В AdFender присутствуют гибкие настройки фильтра, которые можно регулировать под нужные задачи. Программа ведет статистику и записывает логи, что позволяет следить за ее работой. Доступна функция фильтрации соединений HTTPS для обеспечения безопасности.

Использование и интерфейс

Программа имеет простой и удобный интерфейс. В небольшом окне AdFender присутствует несколько вкладок, в каждой из которых находится своя категория настроек. В главном (обзорном) разделе Overview приводятся основные краткие сведения и кнопка для включения/выключения фильтра.

Вкладки Settings и Advanced содержат в себе параметры программы и соединения. В разделе Applications можно настроить приложения, на которые будет распространяться действие AdFender, а в меню Filter — изменить параметры фильтрации объявлений, окон и баннеров. Вкладка Cookies содержит опции, связанные с куки, а группы Logs и Statistics — аналитику.

Преимущества

AdFender — функциональное и производительное решение для блокировки рекламы, которое позволяет удобно организовать фильтрацию баннеров и всплывающих окон в одном месте. Приложение позволяет сэкономить время на отдельную настройку защиты в каждой программе, работающей с интернетом.