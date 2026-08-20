SoftSalad СОФТСАЛАТ

Древо жизни и генеалогия

Софт раздела "Древо жизни и генеалогия" будет интерес всем, кто вести свою родословную в удобной и наглядной форме. Для бесплатного скачивания предложены как freeware-программы с основным функционалом, так и мощные платные приложения.

Найдено 2 программы

Древо Жизни
Древо Жизни 6.3.1

Построение генеалогических деревьев.

Рейтинг 3,7 из 5 3,7
Gramps
Gramps 6.0.8

Программа для управления генеалогическими базами данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0