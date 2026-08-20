Древо жизни и генеалогия

Софт раздела "Древо жизни и генеалогия" будет интерес всем, кто вести свою родословную в удобной и наглядной форме. Для бесплатного скачивания предложены как freeware-программы с основным функционалом, так и мощные платные приложения.