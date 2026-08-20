Древо Жизни – графический инструмент для создания генеалогических древ.

Приложение отлично подойдет тем, кто активно интересуется историей своей семьи и хранит данные родословной. Теперь задача систематизации данных и построения семейного древа значительно упростилась. Программа обладает простыми компонентами, с помощью которых можно связывать отдельные персоны событиями, загружать полноценные фотографии, прикреплять текстовые данные, музыку и видеоролики.

Функция автоматизированной генерации позволит создавать деревья различной сложности – от простых линий «родители-дети» до разносторонних структур, включая родственные связи в различных поколениях. Результат работы программы для создания родословного древа – готовая родословная, доступная для сохранения, размещения и редактирования.