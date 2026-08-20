SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Древо Жизни

Древо Жизни

Построение генеалогических деревьев.

3,7 (11)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 6.3.1
Скачать 63 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 6.3.1

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 6.3.20260923

Полезные статьи

Программы для составления генеалогического древа
Программы для составления генеалогического древа

Оценки программы

3,7

11 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Древо Жизни