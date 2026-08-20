Gramps — программа для создания и управления генеалогическими базами данных. Ее могут использовать пользователи, которые хотят создать свое генеалогическое дерево.
Программа бесплатная и совместима операционными системами Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (64 бит), есть версии для Linux и MacOS Х. Интерфейс переведен на русский язык.
Функции и возможности Gramps
После того, как пользователь откроет утилиту, он сразу попадет в окно для создания генеалогического дерева. Сюда можно добавлять различные записи:
- фамилии;
- имена;
- даты рождения.
Программу можно дополнять сведениями о людях, прописывать связи между ними. Можно добавить фотографии, заметки, цитаты. Есть возможность архив фамильного древа отправить другим пользователям. Пользователь сможет перестраивать фамильное дерево в соответствии с появившимися данными. Базу данных можно сохранять в формате GMRB или в более медленно работающем XML.
Преимущества:
- бесплатное использование;
- наличие русского языка;
- наличие инструментов для глубокого анализа;
- экспорт готового проекта;
- открытый исходный код, который позволит адаптировать Gramps под себя.
Минусы:
- очень сложная по функционалу для новичка;
- не работают горячие клавиши при копировании и вставке из таблиц;
- часть разделов не русифицирована.