Gramps — программа для создания и управления генеалогическими базами данных. Ее могут использовать пользователи, которые хотят создать свое генеалогическое дерево.

Программа бесплатная и совместима операционными системами Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (64 бит), есть версии для Linux и MacOS Х. Интерфейс переведен на русский язык.

Функции и возможности Gramps

После того, как пользователь откроет утилиту, он сразу попадет в окно для создания генеалогического дерева. Сюда можно добавлять различные записи:

фамилии;

имена;

даты рождения.

Программу можно дополнять сведениями о людях, прописывать связи между ними. Можно добавить фотографии, заметки, цитаты. Есть возможность архив фамильного древа отправить другим пользователям. Пользователь сможет перестраивать фамильное дерево в соответствии с появившимися данными. Базу данных можно сохранять в формате GMRB или в более медленно работающем XML.

Преимущества:

бесплатное использование; наличие русского языка; наличие инструментов для глубокого анализа; экспорт готового проекта; открытый исходный код, который позволит адаптировать Gramps под себя.

Минусы: