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Gramps

Gramps

Программа для управления генеалогическими базами данных

5,0 (1)
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Актуальная версия 6.0.8
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История изменений

Версия 6.0.8

  • Обновлены переводы, включая русский язык.
  • Исправлена ошибка в представлении списка людей, созданном через GtkBuilder.
  • Исправлена работа сигналов в модуле заметок.
  • Исправлена обработка миниатюр изображений.
  • Исправлено ограничение значения пола человека в схеме данных.
  • Внесены исправления в сборку Gramps AIO для Windows.

    • Полезные статьи

    Программы для составления генеалогического древа
    Программы для составления генеалогического древа

    Оценки программы

    5,0

    1 оценка Оценок пока нет

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