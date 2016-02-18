Child Control — программа для контроля учетных записей Windows, позволяющая удаленно (через любой браузер) управлять широким спектром системных функций, запрещать запуск выбранных приложений, ограничивать доступ на определенные сайты и многое другое. Приложение поддерживают операционные системы Windows 98, ME, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке (можно также переключить на немецкий).

Child Control является платным программным продуктом. Предоставленную разработчиками бесплатную версию программы можно использовать в течение 30 дней без каких-либо функциональных ограничений.

программа родительского контроля Child Control

Программа Child Control рассчитана, в первую очередь, на использование родителями для контроля использования своими детьми тех или иных функций компьютеров под управлением Windows. Хотя практически все действия контроля, доступные в программе, можно выполнить и при использовании стандартных средств ОС, при помощи Child Control это делать гораздо удобнее.

При установке приложение глубоко встраивается в систему, заменяя собой стандартный компонент контроля учетных записей Windows и не только. Управление теми или иными системными функциями, настройками, параметрами и т.д. осуществляется из личного кабинета на официальном сайте разработчиков Child Control. Там же можно просмотреть подробные отчеты о действиях пользователя за компьютером, на котором установлена программа. Веб-интерфейс Child Control интуитивно понятен. Единственный его недостаток — отсутствие перевода на русский язык.

Для управления программой Child Control, просмотра отчетов, статистики и т.д. требуется наличие интернет-соединения между управляемым компьютером и веб-сервером, где расположен личный кабинет. В сам же личный кабинет можно попасть при помощи соответствующего модуля программы, из любого браузера или мобильного приложения для Android или iOS.

Функции Child Control

Если говорить обобщенно, программа Child Control имеет всего одну основную функцию — контроль компьютера (системы). При помощи данного приложения пользователь может задать расписание, в соответствии с которым будет доступен или, наоборот, заблокирован доступ к контролируемой учетной записи. Но помимо глобального ограничения доступа, в Child Control можно отдельно запретить выполнение на контролируемом ПК различных функций:

Запрет на запуск браузеров и онлайн-программ, установленных на компьютере.

Запрет доступа к внесенным в соответствующий список сайтам или, наоборот, разрешение доступа только к выбранным сайтам.

Запрет на запуск любых программа, установленных на ПК.

Запрет на использование определенных системных компонентов/приложений, например — командная строка, панель управления, диспетчер задач, редактор реестра и т.д.

Полное блокирование доступа к выбранным дискам и/или созданным на них разделам и другие.

В Child Control предусмотрено все необходимое для предотвращения обхода пользователем контроля со стороны программы:

Автоматическая блокировка вновь создаваемых учетных записей.

Отключение безопасного режима загрузки Windows.

Отключение функции восстановления системы.

Отключение возможности смены пользователя.

Другими словами, если пользователь попытается обойти блокировку ПК, воспользовавшись одним из вышеперечисленных методов, то у него это не получится (но предварительно следует задействовать ту или иною функцию в личном кабинете).

По мере работы Child Control постоянно собирает сведения о действиях пользователя за контролируемым компьютером. Благодаря этой функции программу можно использовать не только для контроля детей, но и, например, для отслеживания действий офисных работников за своим рабочим компьютером. Администратор Child Control может в любой момент просмотреть список запускавшихся на ПК программ и посещенных сайтов, а также продолжительность работы с ними.

Кроме того, в Child Control предусмотрена функция автоматического создания снимков экрана (скриншотов) в указанном администратором интервале (по умолчанию — каждые 10 минут). Созданные скриншоты автоматически загружаются в личный кабинет.

Цена программы Child Control

Для увеличения срока использования программы Child Control требуется оформить подписку на официальном сайте. На момент написания обзора 30-дневная подписка на один компьютер имела стоимость 29,95 евро. На оформление подписка на 2 и более компьютеров действуют скидки.