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Child Control

Child Control

Программа для родительского контроля учетных записей Windows

4,5 (2)
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Актуальная версия 17.2250
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История изменений

Версия 17.2250

Оценки программы

4,5

2 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о Child Control

1 отзыв

Алексей Н.

Ставила Марвин на домашний ПК сына, чтобы не сидел в играх по несколько часов. Понравилось, что всё можно настроить с телефона через веб-кабинет, отдельное приложение не нужно. Поставили дневной лимит экранного времени, запретили пару игр и закрыли часть сайтов. Когда лимит заканчивается, компьютер блокируется, а если нужно срочно дать доступ, открываю удалённо или одноразовым кодом. Отдельно радует, что расписание можно настроить по дням недели, а журнал показывает, какие программы запускались и когда срабатывали ограничения. Не лезет в переписку, что для нас важно. За пару недель привыкли, стало меньше споров из-за компьютера.