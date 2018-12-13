ClubControl — программа для управления группой компьютеров по локальной сети. Первоначально приложение создавалось для администраторов интернет-кафе (компьютерных клубов), однако его можно использовать и в любых других целях при необходимости управления компьютерами-клиентами с основного ПК (сервера).

Программа ClubControl написана под операционную систему Windows XP, однако работает и в более поздних версиях ОС (включая Windows 10). Для нормального функционирования приложения в последних версиях Windows его требуется запускать от имени администратора. Интерфейс приложение выполнен на русском языке.

Возможности ClubControl

Программа ClubControl имеет достаточно широкий набор функций администратора сети. Основные возможности приложения можно описать следующим образом:

Открытие/ограничение доступа к компьютеру в целом.

Открытие/ограничение доступа к установленным на клиентском ПК программам (игры, браузеры, проигрыватели и любой другой софт).

Открытие доступа к компьютеру или программам по времени (расписание, таймер).

Удаленное управление любым компьютером в сети: применение системных настроек, просмотр изображения с экрана, открытие/закрытие программ, управление оборудованием ПК (камера, мышь, клавиатура и т.д.), мониторинг открываемых сайтов, подсчет входящего/исходящего трафика с возможностью лимитирования и многие другие функции.

Из числа функций ClubControl, которые в основном применяются только в интернет-кафе, следует отметить:

Настройка тарифных планов и последующее открытие доступа к компьютеру в зависимости от поступившей оплаты.

Настройка услуг с перечнем разрешенных действий за компьютером (например, только игры или пользование интернетом).

Создание индивидуальных предоплаченных тарифных планов (клубные карты или абонементы).

Отправка на клиентский компьютер текстовых сообщений, отображающихся поверх всех окон (включая игры).

И множество других возможностей.

Таким образом, ClubControl может стать хорошим инструментом не только в руках администратора интернет-кафе, но и, к примеру, в руках начальника офиса, которому требуется следить за деятельностью сотрудников за компьютером.

Ограничения бесплатной версии

Бесплатная версия программы ClubControl работает в течение 10 дней без каких-либо ограничений по функционалу. По истечению 10-дневного пробного периода потребуется приобретение лицензии. Пароль для запуска пробной версии программы — «111».