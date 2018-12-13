SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
ClubControl

ClubControl

Программа для управления группой компьютеров в интернет-кафе

5,0 (2)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 4.3.36140
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История изменений

Версия 4.3.36140

Оценки программы

5,0

2 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о ClubControl

1 отзыв

Игорь

Был у меня в 2004 по 2009 годы, компьютерный клуб в Одесской области. Приобрел лицензию на двадцать компьютеров. Прога работала просто супер. Реально крутая вещь. Я очень благодарен создателям данной программы, так как даже не знаю как бы работал без такой крутой проги. В ней было все что нужно для четкой работы клуба. Реально, огромное спасибо разработчикам!