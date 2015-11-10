SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Child Control

В данном списке представлены программы для замены Child Control. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Child Control, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

NeoSpy
NeoSpy

Версия 6.2

Программа для отслеживания действий пользователей за компьютером

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
Mipko Time Sheriff
Mipko Time Sheriff

Версия 8.9.3

Программа для родительского контроля учетных записей Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
ClubControl
ClubControl

Версия 4.3.36140

Программа для управления группой компьютеров в интернет-кафе

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Anti-Porn
Anti-Porn

Версия 21.2.7.18

Anti-Porn - ограничение доступа к сайтам.

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Kaspersky Internet Security
Kaspersky Internet Security

Версия 15.0.1.415

Антивирусная защита компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)