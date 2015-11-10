В данном списке представлены программы для замены Child Control. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Child Control, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Child Control.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Child Control, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Child Control. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Child Control, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 6.2
Программа для отслеживания действий пользователей за компьютером
Версия 8.9.3
Программа для родительского контроля учетных записей Windows
Версия 4.3.36140
Программа для управления группой компьютеров в интернет-кафе
Версия 21.2.7.18
Anti-Porn - ограничение доступа к сайтам.
Версия 15.0.1.415
Антивирусная защита компьютера