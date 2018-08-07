Как включить мини-проигрыватель Windows Media Player?

Мини-проигрыватель - специальный вариант окна WMP, с помощью которого можно управлять проигрывателем, когда он свёрнут на панели задач.

Для его включения нужно свернуть проигрыватель. Затем вызвать контекстное меню (нажать правой кнопкой мыши на кнопке проигрывателя в панели задач). Появится меню, в котором нужно выбрать пункт "Панели", а в открывшемся меню щёлкнуть по пункту “Windows Media Player”. Преимущество мини-проигрывателя в том, что он даёт доступ ко всем основным функция Windows Media Player прямо из панели задач Windows.