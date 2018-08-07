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Инструкции 04.09.2018 1 минута

Как включить мини-проигрыватель Windows Media Player?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Мини-проигрыватель - специальный вариант окна WMP, с помощью которого можно управлять проигрывателем, когда он свёрнут на панели задач.

  1. Для его включения нужно свернуть проигрыватель. Затем вызвать контекстное меню (нажать правой кнопкой мыши на кнопке проигрывателя в панели задач). Появится меню, в котором нужно выбрать пункт "Панели", а в открывшемся меню щёлкнуть по пункту “Windows Media Player”.

  2. Преимущество мини-проигрывателя в том, что он даёт доступ ко всем основным функция Windows Media Player прямо из панели задач Windows.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Windows Media Player
Windows Media Player

Версия 11.0.6001.7000

Мультимедиа проигрыватель

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