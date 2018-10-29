Не удалось открыть файл — три варианта решения проблемы

Ошибка с формулировкой: "Не удалось открыть файл" — ситуация, с которой сталкивался буквально каждый пользователь Windows. Стоит сразу сказать, что подобная проблема решается достаточно легко, и данная статья приведет три работающих варианта для ее решения.
Если пользователь видит окно: "Не удалось открыть файл" (или "Не удается открыть файл этого типа"), это не значит, что файл поврежден и его невозможно открыть в принципе. Суть проблемы заключается в том, что система не может выбрать программу для открытия формата, так что задача пользователя — помочь ей в этом.
Каждый файл в операционной системе имеет свое расширение:
- архивы – ZIP, RAR;
- видео – AVI, MP4, MPG;
- документы – DOC, PDF;
- и так далее.
Разумеется, нелогично открывать фильм через архиватор — программу, которая работает только с архивами.
Решение проблемы заключается в простом поиске нужной программы, которая работает с определнными форматами файлов. Чтобы найти подходящую утилиту, можно воспользоваться разными решениями.
Вариант 1: использовать возможности Windows
Сама операционная система готова предложить вполне разумное решение.
Если пришлось столкнуться с подобной проблемой, пользователи Windows 7 могут воспользоваться кнопкой: "Поиск соответствия в интернете". Недостаток этого способа заключается в том, что стандартное средство по поиску подходящего ПО не всегда дает нужный результат. Например, оно не сможет отыскать расширение DJVU — старый формат электронных книг.
В Windows 10 система работает чуть иначе. Например, есть файл: "Help.py". Пользователь и система не знают, чем его открыть. В данном случае нужно нажать "Найти приложение в Store" и перейти в магазин приложений.
Система выдаст много вариантов программ — нужно найти работающую. Затем необходимо скачать это приложение.
И все — теперь система открывает формат "PY" через нужную программу.
Способ далеко не идеальный, но рабочий. Рассмотрим альтернативы.
Вариант 2: использование программы FileInfo
FileInfo — пример удачной программы, с помощью которой можно не только мгновенно узнать тип файла, но и получить ссылку на актуальную программу для его открытия. Утилита полностью бесплатная и переведена на русский язык, поэтому работать с ним может каждый пользователь Windows.
Что нужно сделать:
- Скачать и установить программу FileInfo с официального сайта разработчиков
- Найти файл, который Windows не может открыть.
- Нажать по нему правой кнопкой мыши.
- Нажать на "Открыть с помощью FileInfo".
После этого откроется окно программы FileInfo, где пользователю предоставят информацию о файле:
- тип;
- размер;
- дата (создание, открытие, изменение);
- путь к файлу;
- описание формата файла.
Справа содержится целый список подходящих программ, с помощью которых можно запустить нужный файл.
Как можно заметить, программа Fileinfo справляется с задачей отлично. Если по каким-то причинам определить тип файла не удалось, можно попробовать третье решение.
Вариант 3: "загуглить" информацию
Идем в Яндекс или Google и пишем запрос следующего толка: "формат PY — чем открыть?". В итоге попадаем на один из сайтов и получаем нужную информацию.
Минус метода заключается в том, что не всегда удается сразу найти нужную информацию — иногда требуется дополнительное время, а начинающие пользователи по неопытности могут скачать вирусное ПО.
Рекомендуем искать неизвестные форматы на проверенном сайте — https://www.azfiles.ru/.
Проблему с невозможностью открыть файл можно решить любым из вышеописанных способов. Пожалуй, самый прагматичный — использование специальных программ: в будущем, когда в очередной раз появится проблема такого же типа, найти нужную программу пользователь сможет моментально. Самый быстрый способ — поиск в сети, но здесь нужно быть аккуратнее. "Стандартный" вариант решения проблемы спасает не всегда, но и его нельзя списывать со счетов.