Не удалось открыть файл — три варианта решения проблемы

Ошибка с формулировкой: "Не удалось открыть файл" — ситуация, с которой сталкивался буквально каждый пользователь Windows. Стоит сразу сказать, что подобная проблема решается достаточно легко, и данная статья приведет три работающих варианта для ее решения.

Если пользователь видит окно: "Не удалось открыть файл" (или "Не удается открыть файл этого типа"), это не значит, что файл поврежден и его невозможно открыть в принципе. Суть проблемы заключается в том, что система не может выбрать программу для открытия формата, так что задача пользователя — помочь ей в этом.

Каждый файл в операционной системе имеет свое расширение:

архивы – ZIP, RAR;

видео – AVI, MP4, MPG;

документы – DOC, PDF;

и так далее.

Разумеется, нелогично открывать фильм через архиватор — программу, которая работает только с архивами.

Решение проблемы заключается в простом поиске нужной программы, которая работает с определнными форматами файлов. Чтобы найти подходящую утилиту, можно воспользоваться разными решениями.

Вариант 1: использовать возможности Windows Сама операционная система готова предложить вполне разумное решение. Если пришлось столкнуться с подобной проблемой, пользователи Windows 7 могут воспользоваться кнопкой: "Поиск соответствия в интернете". Недостаток этого способа заключается в том, что стандартное средство по поиску подходящего ПО не всегда дает нужный результат. Например, оно не сможет отыскать расширение DJVU — старый формат электронных книг. В Windows 10 система работает чуть иначе. Например, есть файл: "Help.py". Пользователь и система не знают, чем его открыть. В данном случае нужно нажать "Найти приложение в Store" и перейти в магазин приложений. Система выдаст много вариантов программ — нужно найти работающую. Затем необходимо скачать это приложение. И все — теперь система открывает формат "PY" через нужную программу. Способ далеко не идеальный, но рабочий. Рассмотрим альтернативы.

Вариант 2: использование программы FileInfo FileInfo — пример удачной программы, с помощью которой можно не только мгновенно узнать тип файла, но и получить ссылку на актуальную программу для его открытия. Утилита полностью бесплатная и переведена на русский язык, поэтому работать с ним может каждый пользователь Windows. Что нужно сделать: Скачать и установить программу FileInfo с официального сайта разработчиков Найти файл, который Windows не может открыть. Нажать по нему правой кнопкой мыши. Нажать на "Открыть с помощью FileInfo". После этого откроется окно программы FileInfo, где пользователю предоставят информацию о файле: тип;

размер;

дата (создание, открытие, изменение);

путь к файлу;

описание формата файла. Справа содержится целый список подходящих программ, с помощью которых можно запустить нужный файл. Как можно заметить, программа Fileinfo справляется с задачей отлично. Если по каким-то причинам определить тип файла не удалось, можно попробовать третье решение.