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Инструкции 04.10.2022 3 минуты

Не удалось открыть файл — три варианта решения проблемы

Что делать, если на Windows появляется ошибка "Не удалось открыть файл"? Три простых варианта решения проблемы.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Ошибка с формулировкой: "Не удалось открыть файл" — ситуация, с которой сталкивался буквально каждый пользователь Windows. Стоит сразу сказать, что подобная проблема решается достаточно легко, и данная статья приведет три работающих варианта для ее решения.

Если пользователь видит окно: "Не удалось открыть файл" (или "Не удается открыть файл этого типа"), это не значит, что файл поврежден и его невозможно открыть в принципе. Суть проблемы заключается в том, что система не может выбрать программу для открытия формата, так что задача пользователя — помочь ей в этом.

Не удалось открыть файл

Каждый файл в операционной системе имеет свое расширение:

  • архивы – ZIP, RAR;
  • видео – AVI, MP4, MPG;
  • документы – DOC, PDF;
  • и так далее.

Разумеется, нелогично открывать фильм через архиватор — программу, которая работает только с архивами.

Решение проблемы заключается в простом поиске нужной программы, которая работает с определнными форматами файлов. Чтобы найти подходящую утилиту, можно воспользоваться разными решениями.

Вариант 1: использовать возможности Windows

Сама операционная система готова предложить вполне разумное решение.

Если пришлось столкнуться с подобной проблемой, пользователи Windows 7 могут воспользоваться кнопкой: "Поиск соответствия в интернете". Недостаток этого способа заключается в том, что стандартное средство по поиску подходящего ПО не всегда дает нужный результат. Например, оно не сможет отыскать расширение DJVU — старый формат электронных книг.

Не удалось открыть файл на Windows

В Windows 10 система работает чуть иначе. Например, есть файл: "Help.py". Пользователь и система не знают, чем его открыть. В данном случае нужно нажать "Найти приложение в Store" и перейти в магазин приложений.

Найти приложение в Store

Система выдаст много вариантов программ — нужно найти работающую. Затем необходимо скачать это приложение.

Установка приложения на Windows 10

И все — теперь система открывает формат "PY" через нужную программу.

Python 3 For Metro

Способ далеко не идеальный, но рабочий. Рассмотрим альтернативы.

Вариант 2: использование программы FileInfo

FileInfo — пример удачной программы, с помощью которой можно не только мгновенно узнать тип файла, но и получить ссылку на актуальную программу для его открытия. Утилита полностью бесплатная и переведена на русский язык, поэтому работать с ним может каждый пользователь Windows.

Что нужно сделать:

  1. Скачать и установить программу FileInfo с официального сайта разработчиков
  2. Найти файл, который Windows не может открыть.
  3. Нажать по нему правой кнопкой мыши.
  4. Нажать на "Открыть с помощью FileInfo".

Открыть в FileInfo

После этого откроется окно программы FileInfo, где пользователю предоставят информацию о файле:

  • тип;
  • размер;
  • дата (создание, открытие, изменение);
  • путь к файлу;
  • описание формата файла.

Справа содержится целый список подходящих программ, с помощью которых можно запустить нужный файл.

Программа FileInfo

Как можно заметить, программа Fileinfo справляется с задачей отлично. Если по каким-то причинам определить тип файла не удалось, можно попробовать третье решение.

Вариант 3: "загуглить" информацию

Идем в Яндекс или Google и пишем запрос следующего толка: "формат PY — чем открыть?". В итоге попадаем на один из сайтов и получаем нужную информацию.

Минус метода заключается в том, что не всегда удается сразу найти нужную информацию — иногда требуется дополнительное время, а начинающие пользователи по неопытности могут скачать вирусное ПО.

Рекомендуем искать неизвестные форматы на проверенном сайте — https://www.azfiles.ru/.

Сайт AZFiles

Проблему с невозможностью открыть файл можно решить любым из вышеописанных способов. Пожалуй, самый прагматичный — использование специальных программ: в будущем, когда в очередной раз появится проблема такого же типа, найти нужную программу пользователь сможет моментально. Самый быстрый способ — поиск в сети, но здесь нужно быть аккуратнее. "Стандартный" вариант решения проблемы спасает не всегда, но и его нельзя списывать со счетов.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

FileInfo
FileInfo

Версия 1.2.0

Программа-справочник расширений файлов

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