Earth Explorer — познавательная программа, представляющая пользователю виртуальный глобус планеты Земля. Все параметры полностью соответствуют действительности. Пользователь может масштабировать земной шар и вращать его во всех плоскостях, чтобы увидеть каждый участок.

На виртуальном глобусе есть возможность выбрать отображение меридианов, мегаполисов и границ государств. Программа будет крайне полезна школьникам, которые изучают географию и уже знают английский язык - программа не переведена на русский.