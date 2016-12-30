Google Earth — уникальная утилита, с помощью которой каждый житель Земли, имеющий доступ к компьютеру и интернету, может отыскать нужно место на виртуальном глобусе. Можно в подробностях рассмотреть рельеф, фотографии со спутника, фотографии оставленные другими пользователями, а также целые панорамы улиц.

Есть две версии программы: одна бесплатна, вторая для коммерческого использования. Возможности Google Планета Земля позволяет как свободно перемещаться по территории Земли, так и с заданным адресом. В последнем случае можно ввести страну, город, район, улицы и номер дома.

На платформе данного приложения может быть установлен плагин Google Sky, в котором вы сможете наблюдать за звездами, облаками и прочими деталями воздушного пространства. С помощью функции GPS можно узнать длину заданного маршрута, кратчайший путь до точки и даже примерное время поездки. Каждое исторической место обязательно будет сопровождаться специальной памяткой туристу. Все изображения в приложении трехмерные.

Загрузить бесплатную версию приложения можно с официального сайта Google или на Softsalad.ru. Изображения, которые показывает сервис, можно сохранить на компьютере для дальнейшего использования. Программа Google Earth (Планета) совместима со всеми актуальными версиями Windows. Также есть приложения для Android и iOS (Apple).

Вопросы по программе Google Earth

Как пользоваться Google Earth онлайн (в браузере)?

Все очень просто — полноценная онлайн-версия Google Планета доступна на официальном сайте https://earth.google.com/web

Как на Google Планеты посмотреть старые карты?

Чтобы увидеть старые версии спутниковых карт, нужно в программе Google Earth найти ползунок (вверху в левом углу). Его функция — перемотка времени и отображения старых карт.

Google Earth недоступна в вашей стране. Что делать?

Скорее всего, дело в том, что Google блокирует работу некоторых сервисов на территориях, на которые распространяются санкции или какие-то ограничения.