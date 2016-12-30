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Google Earth

Google Earth

Космос и Земля на качественных 3D-картах

3,8 (12)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 7.1.8
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История изменений

Версия 7.1.8

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Как использовать слои в Google Earth?
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Как узнать длину пути в Google Earth?
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Оценки программы

3,8

12 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Google Earth

1 отзыв

Ольга

Не удалось установить на ПК. Пишет: ошибка установки 1612