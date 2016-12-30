2ГИС (2GIS или "ДубльГис") — интерактивная онлайн-карта вашего города со встроенным справочником. Все интересные здания и достопримечательности отмечены символическим значком. Можно использовать фильтры, которые облегчат и ускорят поиск.
Если вы находитесь в незнакомом городе, с 2ГИС вы точно не потеряетесь. Если вы знаете свой город как пять пальцев, с "ДваГис" вы всегда сможете оперативно заказать столик, купить билеты или записаться в салон.
Попробуйте, скачайте программу на ПК или смартфон - это очень удобно! Также есть удобная онлайн-версия официального сайте сервиса (там можно скачать последнюю версию 2ГИС).
Интересные возможности 2ГИС:
- Карта работает не только в режиме онлайн, ее также можно использовать, если у вас нет доступа к интернету.
- Карта вашего города будет предельно детализирована и снабжена фотографиями выбираемых зданий, ведь лучше один раз увидеть! В базе 2ГИС есть подробные карты всех городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Геленджик, Сочи, Екатеринбург, Иркутск и многие другие.
- Каждая указанная вами организация будет снабжена всей необходимой информацией вплоть до того, как попасть в то или иное здание.
- Проложите маршрут вместе с онлайн-справочником 2ГИС: укажите начальный и конечный пункты вашего путешествия и доберитесь до места назначения самым кратчайшим путем. На автобусе, метро или машине - не имеет значения.