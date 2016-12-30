2ГИС (2GIS или "ДубльГис") — интерактивная онлайн-карта вашего города со встроенным справочником. Все интересные здания и достопримечательности отмечены символическим значком. Можно использовать фильтры, которые облегчат и ускорят поиск.

Если вы находитесь в незнакомом городе, с 2ГИС вы точно не потеряетесь. Если вы знаете свой город как пять пальцев, с "ДваГис" вы всегда сможете оперативно заказать столик, купить билеты или записаться в салон.

Попробуйте, скачайте программу на ПК или смартфон - это очень удобно! Также есть удобная онлайн-версия официального сайте сервиса (там можно скачать последнюю версию 2ГИС).

Интересные возможности 2ГИС: