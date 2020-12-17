Universal Watermark Disabler — небольшая программа, предназначенная для удаления с экрана компьютера водяных знаков, появляющихся неактивированных системах Windows 8, 8.1 и 10. Это бесплатная утилита от сторонних — независящих от Microsoft — разработчиков-любителей.

ЗАЕМ НУЖНА ПРОГРАММА UNIVERSAL WATERMARK DISABLER?

При установке операционной системы Windows пользователям дается некоторое время для пробного использования ОС. По окончанию этого периода в левом нижнем углу отображается водяной знак, который раздражает многих пользователей. Существуют и другие водяные знаки — «Безопасная загрузка (BootSecure) настроена неправильно», «Тестовый режим», «Конфиденциальность Windows» или просто текст с версией и номером сборки ОС Windows.

Программа Universal Watermark Disabler позволяет избавиться от любых типов водяных знаков.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ UNIVERSAL WATERMARK DISABLER

В отличие от активаторов Windows (например, KMS Auto), утилита Universal Watermark Disabler не вмешивается в работу системных процессов и не редактирует никаких системных файлов. Поэтому данная программа не определяется антивирусами в качестве вредоносного программного обеспечения.

Это также говорит о том, что использование Universal Watermark Disabler не решает проблему с активацией операционной системы — все ограничения пробного периода (например, невозможность изменения разрешения экрана) никуда не денутся. Программа просто убирает водяные знаки и более ничего.

КАК УБРАТЬ ВОДЯНОЙ ЗНАК «АКТИВАЦИЯ WINDOWS» ПРИ ПОМОЩИ UNIVERSAL WATERMARK DISABLER

Использование программы Universal Watermark Disabler предельно простое. Первым делом требуется сохранить текущие изменения в файлах во всех открытых программах (например, в текстовых редакторах), т.к. утилита выполнит принудительный выход из системы.

Далее нужно просто запустить Universal Watermark Disabler, нажать на кнопку «Install» и согласится с установкой в отобразившемся диалоговом окне. На короткое время закроется «Проводник» (включая панель задач), затем запустится вновь. В окне программы появится еще одно диалоговое окно с предупреждением о принудительном выходе из системы. Нажмите в нем «ОК».

Повторно войдите в систему. Водяные знаки должны будут исчезнуть.