Как убрать надпись активация Windows?

Сразу после установки Windows либо спустя некоторое время после (обычно 30 дней) в правом нижнем углу монитора над системным треем появляется надпись о необходимости активации операционной системы. Этот своеобразный водяной знак располагается поверх всех окон, бросается в глаза пользователю, потому сильно мешает (особенно при просмотре видео в полноэкранном режиме).

Убрать надпись "Активация Windows" можно не только путем приобретения дорогостоящей лицензии и последующей официальной активации ОС, но и другими способами. Рассмотрим их.

СТАНДАРТНЫЙ СПОСОБ Сразу отметим, что стандартный способ удаления надписи об активации может не сработать на некоторых компьютерах. Все зависит от сборки Windows. Если это какая-нибудь любительская сборка (какими сегодня переполнен интернет), способ может и не сработать. Но попробовать стоит — это не сложно и не долго: Перейдите из меню "Пуск" в "Панель управления". Если у вас Windows 10, введите в системную поисковую строку (расположена радом с "Пуском") запрос "Панель управления", затем кликните по появившемуся значку. Перейдите в раздел "Система и безопасность". Затем откройте раздел "Система и безопасность". В левой части окна кликните по ссылке "Изменить параметры компонента "Центр безопасности и обслуживания"". В разделе "Сообщения о безопасности" снимите галочку с пункта "Активация Windows". Как видно из изображения выше, пункт "Активация Windows" не активен, т.е. по нему невозможно кликнуть. Обычно такое наблюдается у уже активированных (т.е. купленных) систем. Но бывает и в случаях с использованием любительских сборок Windows. Если и в вашем случае галочку снять невозможно, переходите к следующему разделу статьи.

УДАЛЕНИЕ НАДПИСИ ОБ АКТИВАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА WINDOWS Способ заключается во внесении некоторых изменений в системный реестр: Сначала запустите стандартное приложение "Regedit". Самый простой способ — нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Win + R, впишите regedit в отобразившееся окошко, затем нажмите "ОК". Далее, используя древо папок в левой части окна, нужно перейти в раздел "Activation", местоположение которого зависит от версии Windows. Для Windows Vista: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SL\Activation Для Windows 7,8 и 10: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform\Activation Теперь откройте в правой части окна программы Regedit параметр "Manual" и введите в поле "Значение" цифру "1", нажмите ОК. Проделайте то же самое с параметром "NotificationDisabled". Значение параметра "ActivationInterval" смените на "000dbba0", а "DownlevelActivation" (если присутствует) на "00000002". Перезагрузите компьютер. К сожалению, и этот способ может подвести. Если и в вашем случае он не сработал, переходите дальне.