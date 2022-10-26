Как убрать надпись активация Windows?

Сразу после установки Windows либо спустя некоторое время после (обычно 30 дней) в правом нижнем углу монитора над системным треем появляется надпись о необходимости активации операционной системы. Этот своеобразный водяной знак располагается поверх всех окон, бросается в глаза пользователю, потому сильно мешает (особенно при просмотре видео в полноэкранном режиме).
Убрать надпись "Активация Windows" можно не только путем приобретения дорогостоящей лицензии и последующей официальной активации ОС, но и другими способами. Рассмотрим их.
СТАНДАРТНЫЙ СПОСОБ
Сразу отметим, что стандартный способ удаления надписи об активации может не сработать на некоторых компьютерах. Все зависит от сборки Windows. Если это какая-нибудь любительская сборка (какими сегодня переполнен интернет), способ может и не сработать. Но попробовать стоит — это не сложно и не долго:
- Перейдите из меню "Пуск" в "Панель управления". Если у вас Windows 10, введите в системную поисковую строку (расположена радом с "Пуском") запрос "Панель управления", затем кликните по появившемуся значку.
- Перейдите в раздел "Система и безопасность".
- Затем откройте раздел "Система и безопасность".
- В левой части окна кликните по ссылке "Изменить параметры компонента "Центр безопасности и обслуживания"".
- В разделе "Сообщения о безопасности" снимите галочку с пункта "Активация Windows".
Как видно из изображения выше, пункт "Активация Windows" не активен, т.е. по нему невозможно кликнуть. Обычно такое наблюдается у уже активированных (т.е. купленных) систем. Но бывает и в случаях с использованием любительских сборок Windows. Если и в вашем случае галочку снять невозможно, переходите к следующему разделу статьи.
УДАЛЕНИЕ НАДПИСИ ОБ АКТИВАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА WINDOWS
Способ заключается во внесении некоторых изменений в системный реестр:
- Сначала запустите стандартное приложение "Regedit". Самый простой способ — нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Win + R, впишите regedit в отобразившееся окошко, затем нажмите "ОК".
- Далее, используя древо папок в левой части окна, нужно перейти в раздел "Activation", местоположение которого зависит от версии Windows. Для Windows Vista:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SL\Activation
- Для Windows 7,8 и 10:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform\Activation
- Теперь откройте в правой части окна программы Regedit параметр "Manual" и введите в поле "Значение" цифру "1", нажмите ОК. Проделайте то же самое с параметром "NotificationDisabled". Значение параметра "ActivationInterval" смените на "000dbba0", а "DownlevelActivation" (если присутствует) на "00000002".
- Перезагрузите компьютер.
К сожалению, и этот способ может подвести. Если и в вашем случае он не сработал, переходите дальне.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОРОННИХ ПРОГРАММ
Внимание! Этот способ нелегален. Мы рекомендуем пользоваться только официальными версиями Windows. Вот инструкции по их активации.
Существует несколько распространенных утилит, позволяющих решить проблему с водяным знаком активации Windows. Большинство из них определяются антивирусом и/или встроенным "Защитником Windows" как вирусное ПО. Оно и понятно — такие программы вносят изменения в систему и позволяют обойти защиту от нелегальной активации.