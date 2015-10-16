PDF-Tools – многофункциональная программа для работы с PDF-файлами. Она совместима со всем семейством Windows, а также оптимизирована для Android.
Функции PDF-Tools:
- Создание PDF-документа путем преобразования текстовых форматов (txt, doc, rtf).
- Встроенная утилита для сканирования с возможностью дальнейшего редактирования документа.
- Передача файлов по email.
- Выгрузка готовых PDF-файлов по FTP или HTTP.
- Выбор необходимого размера конечного документа с наилучшим качеством.
- Объединение существующих PDF-документов, удаление ненужных страниц.
- Размещение водяных знаков и комментариев.