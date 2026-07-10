PDFgear — программа для работы с PDF-файлами на Windows, которая позволяет редактировать документы, сжимать их для экономии места, конвертировать в другие форматы и генерировать краткое содержание текста. Работает на Windows 10 и 11 (32 и 64 бит), интерфейс русскоязычный.

Базовый набор возможностей программы, включая редактирование PDF, бесплатен, однако расширенный функционал доступен только по подписке. Несмотря на это, использовать PDFgear можно в полностью бесплатном режиме, применяя основные опции для работы с PDF.

Возможности программы PDFgear

PDFgear включает в себя большое количество функций, с помощью которых можно производить различные операций с PDF-файлами.

Просмотр

В первую очередь, PDFgear может выступать в роли удобного и бесплатного просмотрщика PDF для Windows. Для этого в приложении есть полный набор инструментов для чтения: настройка масштаба, выделение и прочее.

Редактирование

Программа позволяет быстро вносить изменения в сохраненный документ, добавлять аннотации и комментарии, вставлять новое содержимое.

Конвертация

PDFgear может конвертировать PDF-файлы в изображения (PNG, JPG и другие) или документы других форматов (DOCX, TIFF, DOC) и наоборот. Доступ к интернету для этого не требуется. Конвертация проходит быстро и удобно, без потерь содержимого, повреждений текста и ошибок.

Функционал ИИ

Важное отличие PDFgear — поддержка функционала, основанного на искусственном интеллекте. Встроенный ChatGPT-3.5 позволяет экономить время на чтение объемных документов. ИИ выделяет из текста основную информацию и преподносит ее в кратком виде. Это позволяет прочесть большую статью и доклад в разы быстрее, ознакомившись с содержанием в сокращенном виде. На обработку объемного документа обычно требуется не более нескольких минут.

Сжатие PDF

Формат PDF поддерживает возможность сжатия файлов для экономии места на диске. Это особенно удобно для отправки документов по почте или через мессенджеры. PDFgear позволяет воспользоваться этой возможностью и сжать любой PDF-файл быстро и легко.

Интерфейс

Главное окно программы, которое открывается при запуске, позволяет быстро получить доступ ко всем доступным инструментам. Они рассортированы по вкладкам "Популярные", "Конвертировать в PDF", "Конвертировать из PDF", "Все инструменты". Благодаря этому, нужные функции находятся легко. С помощью кнопки «Открыть файл» можно выбрать нужный документ и начать просматривать его в PDFgear. Интерфейс утилиты прост и интуитивно понятен.