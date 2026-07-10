SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
PDFgear

PDFgear

Программа для работы с PDF-файлами

2,7 (3)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.0.0
Скачать 132 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
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Скриншоты

История изменений

Версия 3.0.0

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 2.1.20
    • Добавлена многоязычная поддержка защищённой электронной подписи и запросов на подпись.

Оценки программы

2,7

3 оценки Оценок пока нет

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