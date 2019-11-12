FastCopy — небольшая утилита от SHIROUZU Hiroaki. С помощью программы пользователи могут быстро копировать и удалять файлы на компьютере. Также есть возможность синхронизации и перемещения данных из одного раздела в другой.

ПО работает с большими файлами, которые не обрабатываются стандартными средствами операционной системы. При необходимости, можно указать дополнительные параметры к файлам: например, которые содержат определенные знаки Unicode в названии или число знаков, превышающих установленный лимит.

Утилита FastCopy отличается своим минималистичным интерфейсом, который можно настроить: изменить шрифт (семейство и размер). Программа не нагружает систему во время работы — поэтому можно не беспокоиться за производительность компьютера во время работы софта. Все действия, которые выполняет ПО, сохраняются в отдельном лог-файле. Пользователи могут вручную настраивать размер буфера (Buffer Size).

Доступна функция изменения параметров верификации данных. Можно установить задержку для обновления раздела с информацией. Поддерживается возможность запуска сразу нескольких копий FastCopy. По умолчанию можно открыть 3 окна. В настройках ПО этот показатель можно увеличить (единственное ограничение — чем больше копий запущено, тем сильнее нагрузка на жесткий диск).

Пользоваться программой можно абсолютно бесплатно. Язык интерфейса — английский. Русская версия не поддерживается.

Как пользоваться программой FastCopy?

После запуска программы FastCopy откроется главное окно. Чтобы начать работу, необходимо добавить файл или папку. Для этого нажмите кнопку «Source» — здесь нужно указать источник (папка или раздел, где находится нужный файл). Следующий этап — указываем директорию, в которую будет скопирован или перемещен выбранный файл. Для этого нажмите кнопку «DestDir». Откроется проводник файлов. Укажите раздел или папку, куда программа переместит файл.

Теперь нужно выбрать действие:

Diff (No overwrite). Анализ разницы между двумя файлами без перезаписи данных. Diff (Size/Date). Сравнение двух файлов в указанных директориях — анализ размера и даты создания. Diff (Newer). Сравнение двух файлов с последующей заменой более нового (тот файл, который был создан позже). Copy (Overwrite). Этот инструмент позволяет копировать файл из одной папки в другую с полной перезаписью всей информации. Sync (Size/Date). Используется для выполнения процесса синхронизации данных. Move (Overwrite). Функция, которая перемещает файл из одного раздела в другой с полной перезаписью данных. Delete all. Данная функция используется для удаления выбранных файлов или папок.

Следующий этап настроек — изменение размера буфера. Если вы работаете с файлами небольшого объема, то оставьте этот параметр без изменений.

Теперь настроим скорость выполнения операций с файлами. По умолчанию стоит максимальное значение скорости (Full Speed). Этот параметр можно уменьшить до 10% или полностью приостановить (выбрать режим работы «Suspend»).

Далее можно отметить галочкой дополнительные опции:

Выполнение действий — копирование, удаление, перемещение файлов — без остановки (Nonstop). Верификация данных после завершения процесса (Verify). Оценка приблизительного времени выполнения операции (Estimate).

Чтобы начать работу программы FastCopy нажмите кнопку «Execute». Утилита выполнит одно из выбранных ранее действий. Информация о выполнении поставленной задачи отобразится в окне, которое находится в нижней части интерфейса главного окна. В левом окне отображается подробный отчет о выполнении действий. Дополнительно информация сохраняется в отдельный лог-файл.

Также пользователи могут установить фильтр: к примеру, включить или исключить файлы из процесса, которые содержат определенный юникод в названии. Для этого нужно отметить галочкой пункт «Filter». Чтобы включить файл в список — укажите нужное значение в строке «Include»; чтобы исключить данные — указываем значение в строке «Exclude».

При переключении окон в операционной системе Windows, главное окно FastCopy «уходит» на задний план. В параметрах утилиты можно исправить эту «проблему». Для этого откройте раздел верхнего меню «File» и выберите опцию «Always Top Most». Теперь программа всегда будет находится на переднем плане, вне зависимости от того, сколько окон запущено одновременно.

Также в FastCopy есть функция, которая позволяет изменять шрифт в интерфейсе. Для этого перейдите в раздел меню «Option» — «Font Setting». Выберите первый пункт в списке — «Change Main Font».

Откроется новое окно, в котором следует указать шрифт (семейство), начертание (курсив, выделенное жирным и т.д.) и размер.