SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
TeraCopy

TeraCopy

Программа для быстрого и безопасного копирования и перемещения файлов

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Актуальная версия 4.0.5
Скачать 15 MB
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История изменений

Версия 4.0.5

  • Добавлена поддержка приёма файлов из LocalSend 1.18.
  • Исправлена ошибка, из-за которой мог возникать взаимный блокировщик при обновлении прогресса.
  • Проверка свободного места теперь пропускается при переносе файлов на тот же диск.
  • Исправлены редкие сбои при создании контрольных сумм MD5, SHA1 и SHA256.
  • Небольшие исправления интерфейса.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 4.0.3.2
    • Исправлен перебор файлов на общих папках macOS SMB
    • Исправлена проблема с размерами файлов на Macrium tbFAT
    • Установка для текущего пользователя больше не требует повышения прав
    • Исправлено удаление пакетов Appx
    • Внесены небольшие исправления и улучшения стабильности

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