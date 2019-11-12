TeraCopy — программа для быстрого и безопасного копирования и перемещения файлов, обеспечивающая значительное улучшение скорости процесса и добавляющая полезные функции по сравнению со стандартным способом копирования в операционных системах Windows.

Программа особенно полезна, когда пользователи сталкиваются с необходимостью переноса больших объемов данных, так как обычные методы копирования могут быть медленными и ненадежными. TeraCopy предлагает не только ускорение процесса за счет оптимизированных алгоритмов копирования и динамически настраиваемого буфера, но и повышает надежность передачи.

Совместима с Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 и 11, поддерживает 32- и 64-битные системы. Интерфейс программы доступен на русском языке, что делает её удобной для русскоязычных пользователей. TeraCopy предлагается в двух версиях: бесплатной и платной Pro версии с расширенными функциями.

Обзор функций TeraCopy

Быстрое копирование файлов. TeraCopy использует динамически настраиваемый буфер для уменьшения времени поиска и увеличения скорости копирования.

Пауза и возобновление передачи файлов. Пользователи могут приостановить процесс копирования и продолжить его без потери данных.

Интерактивный список файлов. TeraCopy показывает неудачные передачи файлов и позволяет решить проблему и перекопировать только проблемные файлы.

Интеграция с оболочкой Windows. Программа заменяет стандартный диалог копирования, предлагая дополнительные функции и интеграцию в контекстное меню.

Инструкция по использованию:

Выберите файлы или папки для копирования или перемещения. Перетащите их в окно TeraCopy или используйте контекстное меню в проводнике Windows. Нажмите Копировать или Переместить и выберите место назначения. Отслеживайте процесс и управляйте им при необходимости.

Примеры применения:

Быстрое копирование больших объемов данных.

Перемещение файлов между разными дисками и устройствами.

Создание резервных копий важных данных с повышенной надежностью.

TeraCopy — мощный инструмент, который значительно улучшает процесс копирования и перемещения файлов в Windows. Его интерфейс прост и интуитивно понятен, а возможность работы с файлами, которые не удалось скопировать из-за ошибок, делает его неоценимым помощником для обеспечения целостности данных. Основной функционал доступен в бесплатной версии.