Chromatia Tuner — программа для настройки музыкальных инструментов. Инструмент поддерживает 9 октав с точностью настройки частоты в 0.1 Гц. Также в программе присутствуют 2 режима подбора нот: ручной и авто. Приложение работает с любыми музыкальными инструментами.

Разработчики добавили порядка 30 вариантов готовых настроек для более быстрой работы. Реализована функция вывода спектральной характеристики. Наличие фильтра низких частот и поддержка MIDI-устройств открывают перед пользователем дополнительные возможности по настройке музыкальных инструментов. Для калибровки используется обычный микрофон.

Chromatia Tuner не переведена на русский язык. Программа бесплатно скачивается в пробной версии, а за полную версию придется заплатить 20-25 Евро.