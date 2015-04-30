SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Chromatia Tuner

В данном списке представлены программы для замены Chromatia Tuner. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Chromatia Tuner, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

LMMS
LMMS

Версия 1.2.2

Программа для создания музыки

Оценок пока нет
Ableton Live
Ableton Live

Версия 10.0.3

Программа для создания и редактирования музыки

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (9)
ardour
ardour

Версия 3.5.403

Запись и обработка звука

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)