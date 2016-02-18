Movavi PowerPoint to Video Converter – программа для создания видео из презентаций. Утилита распознает графику презентаций *PPT и конвертирует их в видео-форматы. Программа имеет полную совместимость, как со старыми, так и новыми выпусками программы Power Point.

Мощные компоненты Movavi PowerPoint to Video Converter позволяют перенести в видео все детали презентации, включая сложные межслайдовые переходы, выпадение букв, анимированные картинки, звуки и др.

Интерфейс программы прост в освоении даже начинающим пользователям. Окна с подсказками дадут руководство к дальнейшим действиям в случае возникновения трудностей в работе.