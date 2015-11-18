Microsoft PowerPoint — программа для создания, просмотра и редактирования презентаций. Она входит в пакет офисных приложений Microsoft Office. ПО работает с файлами формата PPT и PPTX. Есть возможность добавления таблиц, изображений, объектов SmartArt, диаграмм, заметок, анимации в слайды.

Есть функция просмотра вложений электронной почты. Доступна интеграция с облачными сервисами OneDrive, Dropbox. Поддерживается функция, которая позволяет презентации по электронной почте.

Утилита платная. Чтобы получить доступ к PowerPoint, необходимо купить подписку Office 365. Цена годового тарифа для домашнего использования начинается от 5000 рублей.

Интерфейс полностью переведен на русский язык. Программа Microsoft PowerPoint работает на операционной системе Windows (32/64 бит).

КАк создать презентацию в Microsoft Powerpoint?

После запуска утилиты, нужно выбрать шаблон презентации: дерево, цитаты, савон, небесная, контур. Чтобы создать проект с нуля, то следует выбрать пустую презентацию.

В верхней части интерфейса расположена панель инструментов. Здесь находится функция «Создать слайд». Она используется для создания новых слайдов в проекте. Доступно несколько вариантов слайдов: титульный слайд, заголовок и объект, два объекта, только заголовок, объект с подписью, сравнение, пустой слайд. Можно дублировать выбранные слайды.

Еще один полезный инструмент — «Фигуры». Функция дает возможность добавить в презентацию линии, прямоугольники, фигурные стрелки, фигуры для уравнения, блок-схемы, выноски, управляющие иконки.

В разделе «Дизайн» можно выбрать готовую тему для слайдов. В базовой библиотеке доступно 42 темы с разным оформлением: с узорами, фигурами, рамками. Справа от окна с темами находятся «Варианты». Здесь пользователи могут выбрать цветовую схему для слайдов.

В разделе «Переходы» расположены эффекты перехода между слайдами. Всего доступно 43 эффекта: выцветание, сдвиг, появление, фигура и т.д. Между каждыми слайдами одной презентации можно использовать разные переходы: например, между первым и вторым — сдвиг вверх, а между пятым и шестым — выцветание.

Также здесь можно настроить длительность перехода, смену слайда (по щелчку или через определенное количество времени), установить звук перехода.

Еще один полезный раздел, который есть в программе Microsoft PowerPoint — «Анимация». Здесь пользователи могут добавить эффекты анимации в презентацию: выбрать стили анимации, изменить параметры эффектов. Есть инструмент, который позволяет определить область анимации.

Можно вставить различные объекты и графические файлы в презентацию. Для этого необходимо перейти в раздел «Вставка». Здесь можно создать новую таблицу, загрузить рисунки — с компьютера, из интернета. Можно сделать собственный снимок экрана рабочего стола или создать фотоальбом.

Также, в этом разделе, пользователи могут добавить фигуры, объекты SmartArt, диаграммы. Можно загрузить музыку — она будет проигрываться во время демонстрации презентации. Есть инструмент, который позволяет встроить в проект Flash-анимацию.

В разделе «Показ слайдов» находятся инструменты, которые используются для демонстрации презентации. Здесь пользователи могут начать показ слайдов: с начала, с текущего слайда.

Есть инструмент онлайн-презентация — она позволяет демонстрировать проект в удаленном режиме через интернет. Можно запустить произвольный показ — функция используется, чтобы показывать только выбранные слайды из всей презентации.

Доступна функция, которая позволяет выбрать монитор для демонстрации презентации. По умолчанию стоит параметр «Автоматически» — софт сам определяет на каком экране показывать проект. Если подключено несколько мониторов, то пользователи могут выбрать второй или третий дисплей для воспроизведения проекта.

Готовый проект можно экспортировать. Для этого следует перейти в раздел «Файл» — «Экспорт». Здесь можно создать файл Adobe PDF из презентации, создать видео, упаковать презентацию для компакт-диска, изменить тип файла.

В разделе «Вид», пользователи могут настроить отображение слайдов: выбрать режим просмотра презентации, добавить сетку, линейку и направляющие, создать заметки, изменить масштаб. Также, здесь расположен инструмент «Макросы» — он помогает автоматизировать некоторые действия, которые упрощают процесс создания презентаций в Microsoft PowerPoint.

Помимо этого, в меню файл есть функция «Общий доступ». Здесь пользователи могут пригласить других людей для совместной работы над проектом, отправить готовый проект по электронной почте, опубликовать слайды в интернете.

Есть функция «Онлайн-презентация». Инструмент используется для показа проекта с помощью специальной службы презентаций Office.