SoftSalad СОФТСАЛАТ
PowerPoint

PowerPoint

Программа для создания презентаций

3,5 (8)
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Актуальная версия 2019
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История изменений

Версия 2019

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Оценки программы

3,5

8 оценок Оценок пока нет

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