PowerPoint Viewer — утилита для просмотра презентаций, созданных в Microsoft PowerPoint, без необходимости установки полной версии PowerPoint. Эта программа является незаменимым инструментом для пользователей, которым необходимо просматривать презентации PowerPoint, но у которых нет доступа к полнофункциональной версии программы.

PowerPoint Viewer поддерживает русский язык и совместима с 32-битными и 64-битными версиями Windows. Программа полностью бесплатная, но больше не поддерживается.

Основные функции PowerPoint Viewer

Просмотр презентаций PowerPoint. Возможность открывать и просматривать презентации в форматах PPT, PPTX и других поддерживаемых форматах PowerPoint.

Поддержка различных версий PowerPoint. Совместимость с презентациями, созданными в разных версиях Microsoft PowerPoint, включая более старые версии.

Печать презентаций. Возможность печати слайдов презентаций для анализа и обсуждения вне цифровой среды.

Просмотр заметок презентера. Если презентация содержит заметки презентера, PowerPoint Viewer позволяет их просматривать.

Настройки просмотра. Пользователи могут настраивать режим просмотра, включая полноэкранный режим и управление проигрыванием слайдов.

Воспроизведение мультимедийного контента. Встроенные видео и аудиофайлы в презентациях также поддерживаются и воспроизводятся в программе.

Существуют альтернативные программы для просмотра презентаций, такие как LibreOffice Impress Viewer и Google Slides, которые также позволяют просматривать презентации PowerPoint, хотя и могут иметь различия в функциональности и интерфейсе.

PowerPoint Viewer представляет собой простую, но эффективную программу для тех, кто нуждается в просмотре презентаций PowerPoint, не имея доступа к полной версии программы.