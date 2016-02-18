Free Video to JPG Converter – программа для захвата отдельных кадров с воспроизводимого видеофайла. Она создает изображение за один клик мыши и сохраняет его в общедоступном формате JPG. Есть возможность вручную установить частоту захвата кадров.

Качество полученных кадров соответствуют исходному видео. Управление частотой съемки позволяет снимать кадры в зависимости от выставленного интервала.

Благодаря Free Video to JPG Converter можно сделать полноценную фотогалерею из фильма, презентаций или обучающих видеороликов, и сохранить все картинки в популярном и доступном на любых устройствах формате.

Снимите соответствующие галочки при установке продукта, иначе вместе с Free Video to JPG Converter получите целую панель инструментов, а браузер будет использовать страницу DVDVideoSoft в качестве домашней.