Garden Planner — программа для проектирования сада и ландшафтного дизайна. С помощью утилиты можно создать сад мечты: разместить постройки, объекты, деревья и растения. Также благодаря инструментарию утилиты можно создать план будущего сада, составить список растений и объектов в специальном блокноте.

Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows на 32 и 64 бит. Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается. Для получения полной версии утилиты Garden Planner необходимо приобрести лицензию стоимостью 38 долларов. Доступна бесплатная пробная версия на 15 дней.

Как пользоваться программой Garden Planner?

После запуска утилиты откроется приветственное окно, в котором необходимо выбрать дальнейшее действие: создание нового плана или загрузка уже готового.

При создании нового плана нужно указать название и выбрать систему измерения расстояния: метры или футы. После выполнения этих действий откроется главное окно приложения со всеми доступными инструментами для планирования.

В левой части интерфейса расположено небольшое окно «Objects». Здесь пользователи могут выбрать объекты, для размещения на проекте: деревья, цветы, фрукты, бассейн и т.д.

Интерфейс утилиты работает по принципу «Drag and drop». Для создания плана нужно выбрать любой объект и переместить в любую область окна «Design». После того, как объект добавлен на рабочую область откроется небольшое окно со свойствами: заголовок, ширина, высота, цвет и т.д.

Также в левой части интерфейса программы Garden Planner расположен раздел «Tools». Здесь пользователям утилиты доступны различные инструменты для дизайна ландшафта: стены, покрытие земли, дорожки и т.д. Для работы с инструмента нужно выбрать объект из списка и разместить его в рабочей области в правой части главного окна.

После того, как все объекты размещены в рабочей области, можно воспользоваться функцией предварительного просмотра созданного плана. Для этого необходимо перейти в раздел «Preview» в правой части интерфейса.

В этом окне для пользователей приложения доступны следующие функции: