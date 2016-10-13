Autodesk 3ds Max 2012

Эта версия программы устарела. Рекомендуем скачивать последнюю версию Autodesk 3ds Max

Autodesk 3ds Max и Autodesk 3ds Max Design предоставляют мощные интегрированные средства 3D моделирования, анимации, рендеринга и композитинга, которые позволяют художникам и дизайнерам быстро повысить производительность. Две версии продукта имеют общую технологию и возможности, но предоставляют различные методы работы и наборы специализированных инструментов для разработчиков игр, художников по визуальным эффектам и дизайнерам с одной стороны, и архитекторам, инженерам и специалистам по визуализации — с другой.

Autodesk 3ds Max 2011 и Autodesk 3ds Max Design основаны на одной технологии, а также обеспечивают совместимость данных и надстроек. Autodesk 3ds Max настроен под нужды специалистов в области разработки игр, создания фильмов и телевизионных передач, а 3ds Max Design — архитекторов, инженеров, дизайнеров и специалистов по визуализации.