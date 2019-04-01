Autodesk Maya 2019

Autodesk Maya — программа для создания 3D-графики. Это профессиональный программный продукт, предоставляющий весь необходимый инструментарий для 3D-моделирования, визуализации и создания трехмерной анимации. Приложение предъявляет достаточно высокие требования к аппаратной части компьютера: процессор с поддержкой инструкций SSE4.2, 8 Гб ОЗУ, видеокарта с поддержкой DirectX 11 (чем выше производительность, тем лучше).

Autodesk Maya работает в только x64 версиях ОС Windows 7 (SP1), 8 и 10. Поддержка русского языка не предусмотрена.

Возможности Autodesk Maya

Программа Autodesk Maya — довольный мощный инструмент по работе с трехмерной графикой с большим количеством функций и инструментов для ее создания, редактирования и постобработки. Выделим основные возможности продукта:

Графика движения. В Autodesk Maya представлен широкий набор инструментов для создания графики движения — процедурных эффектов и анимации при использовании ссылочных объектов. Поддерживается возможность импорта в обработку SVG-файлов — масштабируемой векторной графики. Предусмотрен ряд инструментов и автоматизированных функций для разработки 3D-текста. Широко представлен и MASH-инструментарий.

Трехмерная анимация. Для создания 3D-анимации в Autodesk Maya реализовано множество функций, облегчающих и ускоряющих данный процесс:

Параллельное вычисление оснастки.

Поддержка техники геодезического сращивания вокселов для быстрого создания связанных друг с другом персонажей.

Наличие всех стандартных базовых инструментов анимации, включая анимацию по ключевых кадрам, программную и процедурную анимацию.

Нелинейный редактор времени для работы с клипами и многое другое.

3D-моделирование. В плане моделирования трехмерных объектов Autodesk Maya занимает ведущие позиции среди прочих аналогичных продуктов. Здесь предусмотрены мощные инструменты для проектирования UV-текстур, создания скульптурных моделей, моделирования полигонов и т.д. Поддержка технологии OpenSubdiv от знаменитой студии Pixar позволяет создавать высококачественные сглаженные модели с наименьшими затратами времени вычисления анимации.

Динамика и эффекты. И по этому критерию в Autodesk Maya предусмотрено все необходимое, включая:

Применение реалистичных эффектов для волос и шерсти персонажей для придания им более естественного вида.

Поддержка эффектов Bifrost для высокодетализированного моделирования и последующей визуализации фотореалистичных жидкостей и жидкостных потоков.

Инструменты для быстрого создания различных атмосферных эффектов — задымленность, пар, туман и т.д.

Поддержка технологии Bullet Physics, обеспечивающая создание фотореалистичных моделей твердых и аморфных тел.

Наличие собственной (от разработчиков продукта) технологии Maya nCloth, позволяющая создавать реалистичные деформирующиеся материалы и поверхности — ткань, резина и т.д.

Инструментарий для создания реалистичных водных поверхностей путем применения к ним эффектов волн, ряби и завихрений.

Трехмерная визуализация и тонирование:

Широкий набор узлов тонирования обеспечивает быстрое выполнение соответствующих операций на сценах любой сложности.

Удобный инструментарий для моделирования и изменения формы скульптур.

Наличие полнофункциональной библиотеки для более быстрого и согласованного выполнения логических операций в геометрии полигонов.

Поддержка технологии Arnold RenderView, обеспечивающая возможность просмотра в режиме реального времени любых корректировок в сценах, включая изменения освещения, форм материалов, движение камеры и т.д.

Возможность создания шаблонов конфигурации кадров для их многократного использования в последующих процессах визуализации и многое другое.

Интеграция рабочих процессов. Autodesk Maya может быть интегрирован в сложные производственные процессы, для чего в программе предусмотрен соответствующий инструментарий. Непосредственно из редактора могут быть созданы сценарии Maya с использованием Python или встроенного языка программирования MEL (Maya Embedded Language), которые затем могут быть использованы в качестве внешних модулей для подключения к другим 3D-редакторам.

Предусмотрен широкий инструментарий для управления большими наборами данных и сложными сценами и графическими средами. Управление производственными компонентами осуществляется в качестве отдельных элементов, что делает этот процесс более удобным.

лицензии Autodesk Maya

Autodesk Maya — платный программный продукт, для полноценного использования которого требуется приобрести лицензию на официальном сайте разработчиков (ссылка дана ниже). Для ознакомления с возможностями редактора предусмотрена пробная версия. Веб-установщик Trial-версии Autodesk Maya можно скачать на этой странице.