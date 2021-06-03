Stamp — программа для создания и разработки дизайна печатей и штампов для их последующего использования в электронных документах или изготовления. Это условно-бесплатная программа. Существующая бесплатная демо-версия имеет функциональные ограничения, в т.ч. по части экспорта изображений с готовым дизайном печатей.

Программа Stamp работает на компьютерах под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на русском языке.

Создание печатей и штампов в программе Stamp

При помощи программы Stamp пользователь может создавать печати и штампы, как стандартной (круглые, овальные, прямоугольные и треугольные), так и нестандартной формы (правильные и неправильные многоугольники). Для разработки дизайна печатей в приложении предусмотрены различные инструменты и функции:

Создание форм для печатей путем их рисования мышкой или ручного ввода параметров выбранной геометрической фигуры с возможностью настройки толщины и цвета рамки. В печатях с двумя рамками также имеется возможность настройки интервала между ними .

Возможность использования в качестве рамки небольших изображений, которые заменят собой простые линии фигур (количество пиктограмм может достигать 1000).

Широкий набор инструментов и функций для работы с текстом печатей и штампов. Программа Stamp предоставляет возможность вставки в дизайн печатей неограниченного количества строк с форматированным текстом. Каждая отдельная строка может быть настроена индивидуально путем изменения таких параметров, как отступы сверху и снизу, смещение относительно первоначального расположения, ширина и высота символов и др. Строки также могут быть подчеркнуты либо простой линией, либо при помощи повторяющихся пиктограмм.

Отдельное внимание разработчик уделил инструментарию по оформлению центральной части печатей. Пользователи могут использовать для этих целей, как текст, так и любые изображения (только BMP-формат), либо одновременно и то, и другое.

Для оформления текста центральной части используются те же инструменты, что и в предыдущем случае, плюс — возможность установки размера символов в миллиметрах, отступа между ними и строками (если их несколько).

Для центральной части печати можно загрузить до 5 отдельных изображений. Размер изображений по умолчанию выбирается таким, что те оказываются встроенными в рамку печати, но при необходимости пользователь может сам настроить его, отдельно изменяя ширину и высоту, а также смещение по X/Y-координатам. Также можно изменять цвет BMP-изображений.

Отдельно отметим инструментарий программы Stamp, предназначенный для работы с уже готовыми к использованию печатями:

Вставки печатей в электронные документы (только Word).

Возможность наложения на печать графических эффектов, создающих впечатление, что та была получена в результате сканирования документа, а не наложена после.

Прямо из программы в печать могут быть отправлены чистые листы с одной лишь печатью в указанном пользователем месте.

Сохранение дизайна печати в виде BMP‑изображения.

На момент написания обзора стоимость лицензии на программу Stamp составляла 950 руб.