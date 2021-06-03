SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Stamp

Stamp

Программа для создания печатей и штампов

2,4 (25)
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Актуальная версия 0.85
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История изменений

Версия 0.85

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Программы для создания печатей и штампов
Программы для создания печатей и штампов

Оценки программы

2,4

25 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Stamp

1 отзыв

николай

ключа нет смысл качать? кидалово , написали бы сразу - ключей нет!!!!!! а то сначало качайте, потом удаляйте