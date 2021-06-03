Stamp — программа для создания и разработки дизайна печатей и штампов для их последующего использования в электронных документах или изготовления. Это условно-бесплатная программа. Существующая бесплатная демо-версия имеет функциональные ограничения, в т.ч. по части экспорта изображений с готовым дизайном печатей.
Программа Stamp работает на компьютерах под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на русском языке.
Создание печатей и штампов в программе Stamp
При помощи программы Stamp пользователь может создавать печати и штампы, как стандартной (круглые, овальные, прямоугольные и треугольные), так и нестандартной формы (правильные и неправильные многоугольники). Для разработки дизайна печатей в приложении предусмотрены различные инструменты и функции:
- Создание форм для печатей путем их рисования мышкой или ручного ввода параметров выбранной геометрической фигуры с возможностью настройки толщины и цвета рамки. В печатях с двумя рамками также имеется возможность настройки интервала между ними .
- Возможность использования в качестве рамки небольших изображений, которые заменят собой простые линии фигур (количество пиктограмм может достигать 1000).
- Широкий набор инструментов и функций для работы с текстом печатей и штампов. Программа Stamp предоставляет возможность вставки в дизайн печатей неограниченного количества строк с форматированным текстом. Каждая отдельная строка может быть настроена индивидуально путем изменения таких параметров, как отступы сверху и снизу, смещение относительно первоначального расположения, ширина и высота символов и др. Строки также могут быть подчеркнуты либо простой линией, либо при помощи повторяющихся пиктограмм.
- Отдельное внимание разработчик уделил инструментарию по оформлению центральной части печатей. Пользователи могут использовать для этих целей, как текст, так и любые изображения (только BMP-формат), либо одновременно и то, и другое.
- Для оформления текста центральной части используются те же инструменты, что и в предыдущем случае, плюс — возможность установки размера символов в миллиметрах, отступа между ними и строками (если их несколько).
- Для центральной части печати можно загрузить до 5 отдельных изображений. Размер изображений по умолчанию выбирается таким, что те оказываются встроенными в рамку печати, но при необходимости пользователь может сам настроить его, отдельно изменяя ширину и высоту, а также смещение по X/Y-координатам. Также можно изменять цвет BMP-изображений.
Отдельно отметим инструментарий программы Stamp, предназначенный для работы с уже готовыми к использованию печатями:
- Вставки печатей в электронные документы (только Word).
- Возможность наложения на печать графических эффектов, создающих впечатление, что та была получена в результате сканирования документа, а не наложена после.
- Прямо из программы в печать могут быть отправлены чистые листы с одной лишь печатью в указанном пользователем месте.
- Сохранение дизайна печати в виде BMP‑изображения.
На момент написания обзора стоимость лицензии на программу Stamp составляла 950 руб.