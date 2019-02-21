Программы для создания печатей и штампов

Для оформления сделок в письменной форме нужна печать организации. С помощью специальных программ пользователи могут создать штампы и печати и добавить их на электронные документы.

Stamp Stamp — утилита для создания печатей. С помощью приложения можно загрузить разработанный макет в документ MS Word. Доступен инструмент для печати готового проекта, возможность добавления сторонних изображений (государственный герб, логотип организации) и выбора формы штампа. ПО имеет полную совместимость со всеми актуальными версиями операционной системы Windows (32/64 бит) и русскоязычный интерфейс. Модель распространения приложения Stamp — условно-бесплатная. Полная версия ПО стоит 950 рублей, но доступна бесплатная пробная версия. Первый доступный раздел программы — "Строки". Здесь пользователи могут добавить нужный текст на верхние и нижние строки, выбрать шрифт, размер, выделить текст жирным или курсивом. В нижней части раздела можно выбрать кодировку для текста: Cyrillic, Arabic, Baltic, Thai. Кнопка "Очистить" позволяет удалить весь текст со строк. Следующий раздел — "Параметры строк". Здесь пользователи могут настроить отступы сверху и снизу, установить нужную ширину и высоту символов (в процентах), выбрать расположение строки. Также в этом разделе доступна функция выбора цвета и толщины линии подчеркивания. "Центр". Здесь выполняются настройки центральной части печати. В этом разделе пользователи программы Stamp могут добавить текст в центр макета: настроить шрифт и интервалы между символами, выбрать кодировку. Альтернативный вариант — добавление произвольного изображения: логотип, флаг, герб. Для рисунка можно выбрать цвет, размер, яркость, смещение рисунка. Можно установить автоматический подбор размера. "Форма". В этом разделе пользователи могут выбрать форму печати, установить рамку из рисунков, настроить толщину линий и размер печати. После установки всех параметров необходимо перейти в раздел "Создание и редактирование" и нажать кнопку "Создать" в нижней части интерфейса. В рабочей области программы появится макет печати. Здесь пользователи могут внести финальные изменения в готовый макет: установить нужное количество линий, разрешение в пикселях, выбрать размеры листа для распечатки, добавить эффект размытия. Также в этом разделе находится инструмент для вставки готовой печати в документ Word. Преимущества программы Stamp: удобный интерфейс на русском языке;

функция добавления изображений в центр печати;

возможность вставки разработанного макета в документ Word. Недостатки: нет готовых шаблонов штампов и печатей.

CorelDRAW CorelDRAW — графический редактор для работы с векторными изображениями. В приложении доступна возможность создания и обработки анимации. Утилиты позволяет создавать штампы, печати и логотипы разных форматов. Поддерживаются графические изображения формата RAW, есть инструмент для публикации готовых файлов в PDF. Программа работает на операционной системе Windows (32/64 бит) и полностью переведена на русский язык. Модель распространения CorelDRAW — условно-бесплатная. Полная версия стоит 635 долларов, но 16 дней можно бесплатно пользоваться пробной версией. После запуска графического редактора откроется приветственное окно, в котором пользователям нужно создать новый проект. В окне "Создание документа" необходимо задать параметры изображения: название, размер, ширина, высота, разрешение отображения, настройка цвета. Можно использовать готовые шаблоны или сохранить текущий проект для дальнейшего использования. В левой части интерфейса программы CorelDRAW находится панель инструментов: геометрические фигуры, обрезка, текст, цветовая пипетка, параллельный размер. С помощью этих графических элементов пользователи могут создать печать или штамп любой формы и размера. На начальном этапе создания нужно сделать заготовку печати. Чтобы сделать круглый штамп, понадобится инструмент "Эллипс". Стандартная печать состоит из 3 кругов. На создание шаблонного штампа у пользователей уйдет не более минуты. На завершающей стадии нужно добавить текст с реквизитами или названием организации на печать. Для этого используется функция "Текст", который расположен на панели инструментов в левой части интерфейса. После этого пользователи могут изменить цвет или размер печати, толщину линий, добавить новые элементы. Чтобы сохранить получившийся результат, следует воспользоваться функцией "Сохранить" на верхней панели инструментов. При сохранении документа можно выбрать любой формат: PDF, SVG, WMF, WPG и т.д. Преимущества CorelDRAW: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

большой набор инструментов для создания графических изображений;

работа с файлами формата RAW. Недостатки: нет встроенной библиотеки готовых шаблонов для создания печатей и штампов.

ШТАМП ШТАМП — программа, которая используется для создания печатей и штампов. В приложении доступна большая библиотека готовых шаблонов, есть функция создания бланков заказа и добавления логотипа компании. Пользователи могут сохранить разработанный макет печати в архиве. Утилита совместима с операционной системой Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения программы ШТАМП — бесплатная. После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположены все инструменты для создания печатей и штампов. На первом этапе работы нужно выбрать макет штампа. В библиотеке утилиты доступны печати государственного образца, коммерческие, без микротекста, медицинские, овальные, имиджевые. Есть штампы с разным количеством строк: от 2 до 10. Также здесь доступны датеры: металлические и пластмассовые. Следующий этап создания макета — добавление текста. Для этого используются строки, расположенные в нижней части интерфейса. Количество доступных строк зависит от выбранного пользователями шаблона печати. Есть возможность выделения текста жирным шрифтом. В левой части интерфейса находится панель "Коррекция". Здесь пользователи могут настроить длину текста: инструмент увеличивает или уменьшает расстояние между буквами. Также здесь расположена функция настройки размера шрифта. В строке "Выбор изображения" пользователи могут загрузить логотип организации, герб страны. Поддерживаются файлы формата WMF. По завершению создания макета печати можно сохранить готовый проект в архиве программы ШТАМП. Также есть возможность очистки всех полей разработанного макета. Преимущества программы: большой выбор готовых шаблонов печатей;

простой и удобный интерфейс на русском языке;

бесплатная модель распространения;

функция добавления логотипа на печать. Недостатки: нет инструмента для регулирования толщины линий печати;

нельзя вставить готовый макет в текстовый документ.

MasterStamp MasterStamp — небольшая утилита для создания печатей любой формы и размеров. С помощью приложения пользователи могут настроить шрифт, цвет, размеры макета. Итоговый результат можно сохранить в формате MST или BMP. Приложение работает на операционной системе Windows (32/64 бит), язык интерфейса — русский. Модель распространения программы MasterStamp — условно-бесплатная. Полная версия утилиты стоит 250 рублей, но есть бесплатный пробный вариант с ограничением в виде водяного знака на сохраненной печати. После запуска приложения откроется главное окно. В верхней части интерфейса утилиты пользователям нужно выбрать форму макета: круглая, треугольная, штамп. Следующий этап работы — добавление текста. Пользователи могут добавить любой текст в доступные строки макета. При необходимости любую строку можно отключить — для этого нужно убрать галочку с пункта строчки. Кнопка "Шрифт" дает возможность выбрать нужный шрифт. Справа от инструмента выбора шрифта расположены поля для редактирования размера и положения текста. В нижней части интерфейса находятся инструменты для настройки линий: площадь, радиус и цвет. Есть возможность отключения ненужных линий. Доступна функция добавления изображения герба на печать. Итоговый результат макета отображается в правой части интерфейса программы MasterStamp. По завершению процесса создания печати необходимо сохранить файл в формате BMP или MST. Также здесь есть возможность открыть готовое изображение или очистить все строки и параметры макета. Преимущества: простой и удобный интерфейс;

возможность выбора формы печати;

инструменты для регулирования шрифта и линий печати. Недостатки: нет функции для экспорта готовой печати в текстовый документ;

отсутствует инструмент для распечатки файлов.