MasterStamp — программа для создания цифровых печатей и штампов круглой, прямоугольной и треугольной формы для последующего их использования в электронной документации (например, в PDF-файлах) или отправки к изготовителям реальных печатей. Это условно-бесплатное приложение. Доступная для бесплатного использования версия накладывает поверх создаваемого пользователем дизайна штампа/печати водяной знак.

Программа MasterStamp работает во всех версиях операционных систем Windows, начиная с Win 2000 (32 и 64 бит). Интерфейс приложения выполнен на русском языке.

Создание печатей и штампов в MasterStamp

MasterStamp — простая в использовании и одновременно довольно мощная в плане создания цифровых печатей и штампов программа. Функциональные возможности приложения обеспечивают пользователей возможностью создания стандартных дизайнов для трех типов — круглой, прямоугольной и треугольной — штампов. Каждой из их разновидностей в программе выделена отдельная вкладка. Причем пользователь может одновременно работать над всеми тремя типами штампов (при переключении вкладок внесенные изменения сохраняются).

Создание круглых печатей

По части создания круглых печатей и штампов MasterStamp предоставляет следующие возможности:

Размещение от 1 до 3 текстовых строк по окружности печати с указанием радиуса и угла разворота текста. У текста также можно изменять цвет, шрифт, размер и стиль.

Размещение до 3-х контуров (окружностей) с указанием радиуса, толщины и цвета линии.

Размещение от 1 до 3 вертикальных текстовых строк (также с возможностью форматирования текста), располагающихся в центре печати.

Возможность импорта в программу изображений BMP-формата. Обычно используется для размещения герба или логотипа компании.

Создание треугольных печатей

Как и в случае с круглыми печатями, программа MasterStamp позволяет создавать стандартное оформление и для треугольных типов с возможностью:

Создания треугольников любых размеров путем указания вручную X и Y-координат для каждой из вершин. Количество графических треугольников в дизайне печати может быть 3. Возможна установка толщины и цвета линий.

Размещения форматированного текста с правой, левой и/или нижней стороны треугольника. Текст можно не только перемещать по вертикали и горизонтали, но и разворачивать его на угол.

Размещения до 3-х текстовых строк в центральной части печати

Создание прямоугольных штампов

В плане создания прямоугольных штампов MasterStamp позволяет:

Создавать штампы любых размеров с одним или двумя прямоугольными контурами с настраиваемой толщиной и цвета линий.

Создавать штампы с 1-6 строками форматированного текста с возможностью его перемещения по вертикали и горизонтали и разворачивание на угол.

Созданные в MasterStamp печати и штампы могут быть экспортированы в виде BMP-изображений. Также возможно сохранение самого проекта и его открытия в будущем для внесения изменений.