SafeIP — программа для скрытия IP-адреса компьютера. По сути, данное приложение является Proxy-клиентом, но в нем присутствуют функции, несвойственные большинству аналогичных программ.

Утилита SafeIP предназначена для работы в среде ОС Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (поддерживается архитектура x86 и x64). Интерфейс поддерживает русский язык.

SafeIP для скрытия IP-адреса

Основная функция приложения SafeIP — подключение пользовательского компьютера к удаленному серверу с целью переброски через него входящего/исходящего трафика (в данном случае используется TCP-туннелирование). Благодаря этому все открываемые в браузере сайты видят не реальный IP-адрес компьютера, а тот, который был присвоен ему удаленному серверу.

Но это не все функциональные возможности SafeIP. В приложении также реализован ряд функций по обеспечению безопасности, удобству и анонимности серфинга в сети:

Встроенная защита от вредоносных программ. SafeIP отслеживает скачиваемые пользователем файлы, сканирует их и предупреждает пользователя в случае обнаружения вредоносного кода.

Встроенный блокировщик рекламы в браузере. При включении функции программа SafeIP сканирует исходный код посещаемых страниц и автоматически вырезает из них известные ей коды от рекламодателей.

Защита от отсылки сайтами URL-адреса. При переходе по ссылкам на страницах существует вероятность передачи адресов этих URL-ссылок на другие сайты. Программа SafeIP способна блокировать эту передачу, что позволяет избежать отслеживания сайтами активность пользователя в сети.

Блокировка у браузеров функции «User Agent», отвечающая за передачу на посещаемые сайты технической информации о самом обозревателе и пользовательском компьютере (версия операционной системы, установленные в браузере плагины и т.д.).

Блокировка реального MAC-адреса компьютера передачи в беспроводную или локальную сеть (в программе функция называется «Защита Wi-Fi»). При включенной функции SafeIP будет отправлять на Wi-Fi-роутер (или любое проводное устройство связи) "вымышленный" MAC-адрес сетевой карты компьютера, что помогает обеспечить анонимность и безопасность работы в локальной сети.

Защита DNS. При входе на любой сайт компьютер сначала обращается на DNS-сервер интернет-провайдера для получения IP-адреса этого сайта. Т.е. интернет-провайдер может отслеживать посещаемые пользователем сайты. При включении данной функции SafeIP вместо провайдерского будет использовать сторонний DNS-сервер.

Чередование IP-адреса. Если включить функцию, то каждые несколько минут (время задается пользователем) программа будет присваивать компьютеру новый IP-адрес.

Шифрование трафика. Данная функция шифрует весь локальный сетевой трафик, передающийся между программой SafeIP и сетевой картой компьютера, что позволяет защититься от действия шпионских программ-перехватчиков (снифферов) трафика.

Помимо всех этих опций, в программе SafeIP имеется возможность выбора одного из четырех режимов работы, каждый из которых имеет свои уникальные особенности:

Режим «Анонимный веб-серфинг» (включен по умолчанию). В этом режиме программа SafeIP обеспечивает максимальный уровень анонимности работы в сети, а также позволяет открывать блокированные провайдером сайты. Режим «Быстрый потоковый контент». В этом режиме приложение обеспечивает наивысшую скорость приема трафика при просмотре фильмов, прослушивании музыки и т.д. Вход на сайт осуществляется анонимно, однако видео передается на компьютер напрямую. Режим «Массовая или партионная рассылка». Данный режим позволяет отправлять с компьютера массовые почтовые рассылки в случае, если провайдер блокирует эту возможность либо блокирует порты, связанные с приемом/отправкой электронной почты. Режим «Скачивание и торренты». В этом режиме SafeIP скрывает IP-адрес компьютера при скачивании файлов с файлообменников (либо других источников) и торрент-трекеров.

Полная версия SafeIP

SafeIP — условно-бесплатная программа. В бесплатной версии отсутствует возможность выбора удаленного Proxy-сервера (назначается автоматически), недоступна функция защиты Wi-Fi/Ethernet и режим работы обеспечения анонимности при скачивании файлов по прямым ссылкам и торрентам.