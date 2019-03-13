Hide ALL IP — программа для скрытия IP-адреса компьютера при работе через браузеры и некоторые другие виды сетевых приложений. В утилите реализовано и множество дополнительных полезных функций по обеспечению анонимности и безопасности серфинга в интернете.

Программа Hide ALL IP предназначена для работы на компьютерах под управлением Windows XP/Vista/7/8/10 с архитектурой x86 и x64. Интерфейс выполнен на английском языке.

Как пользоваться Hide ALL IP — инструкция

Приложение Hide ALL IP представляет собой Proxy-клиент, позволяющий пользовательскому компьютеру соединяться с внешней сетью путем туннелирования TCP-соединений через посреднический удаленный прокси-сервер. Сайты, открываемые в браузере, определяют не реальный IP-адрес пользовательского компьютера, а IP сервера, через который выполняется вход на веб-ресурс.

Переброска трафика программой Hide ALL IP осуществляется не для сетевого подключения в целом, а только для указанных пользователем приложений. Несмотря на то, что утилита "заточена" под работу с интернет-обозревателями, ее можно использовать для скрытия IP-адреса и в других сетевых программах — таких как мессенджеры, менеджеры загрузок (включая торрент-клиенты), FTP-клиенты, сетевые игры и т.д.

Благодаря туннелированию соединения программа Hide ALL IP может использоваться для решения нескольких актуальных сегодня проблем:

Обход блокировки сайтов со стороны провайдера.

Обход блокировки самих сайтов (к примеру, можно войти на веб-ресурс, предназначенный исключительно для одной страны — требуется лишь узнать, для какой именно).

Анонимное посещение сайтов и использование сетевых приложений.

Увеличение скорости интернет-соединения с веб-ресурсами, ограничивающими скорость для посетителей из определенных стран.

Возможности Hide ALL IP

Основная задача программы Hide ALL IP — подключение к прокси-серверу и последующий выход при его посредничестве во внешнюю сеть. Пользователю предлагается на выбор десятки прокси-серверов, расположенных в различных странах на всех континентах. Для запуска процесса туннелирования достаточно лишь выбрать любой из доступных серверов и кликнуть на кнопку подключения. Если в момент запуска и/или подключения к прокси-серверу браузер или другое приложение было запущено, его следует перезапустить (обычно требуется только при первом использовании Hide ALL IP).

Для удобства пользователей разработчики утилиты предусмотрели следующие моменты:

Возможность добавления ярлыков сетевых приложений в программу для последующего их запуска непосредственно из Hide ALL IP.

Функция автоматической смены IP-адреса (подключения к другому серверу) в определенном пользователем промежутке времени.

Ручная или автоматическая (после каждого переподключения к серверу) очистка куки-файлов браузеров и Flash.

Три режима работы с сетевой технологией WebRTC (используется для передачи потоковых данных, в основном — видео и музыка): Безопасный режим с сокрытием IP-адреса (иногда просмотр/прослушивание видео/музыки невозможно или затруднено); Блокирование WebRTC для обеспечения полной безопасности; Работа WebRTC без ограничений (видео и музыка будут воспроизводиться, но передача данных осуществляется на реальный IP-адрес компьютера).

Встроенный инструмент отслеживания трафика (сниффер), передаваемого через браузер или сетевое приложение. Утилита Hide ALL IP подсчитывает количество отправленного/принятого трафика, отображает сетевые адреса и порты, использующиеся отслеживаемой сетевой программой.

Встроенный сетевой экран (фаервол) с достаточно богатым функционалом позволяет пользователю тонко настроить правила поведения любого приложения в сети — заблокировать доступ к определенному IP-адресу/сайту, перекрыть конкретные сетевые порты и ряд других действий.

Сканирование всех доступных прокси-серверов с целью обнаружения наиболее быстрого для доступа к определенному IP-адресу/сайту. Другими словами, пользователь вводит любой IP-адрес или сайт, а программа находит для него сервер, через который доступ к требуемому веб-ресурсу будет наиболее скоростным.

И все это — еще не весь список функций программы Hide ALL IP.

Ограничения бесплатной версии

Приложение Hide ALL IP является платным программным продуктом. Ознакомительная бесплатная версия может использоваться в течение 3 суток с момента установки без каких-либо функциональных ограничений.