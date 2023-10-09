WirelessKeyView — программа для отображения сохраненных на компьютере паролей (ключей доступа) к беспроводным сетям Wi-Fi. Это бесплатное приложение, предназначенное для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (для 32-х и 64-битных предусмотрены отдельные версии WirelessKeyView). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа WirelessKeyView?

Сразу отметим, что программа WirelessKeyView не является инструментом для взлома защищенных Wi-Fi-сетей, она лишь считывает данные из сохраненных на компьютере профилей, использующихся системой для опознавания и последующего подключения к беспроводным сетям. Сами же профили создаются в тот момент, когда пользователь подключается к обнаруженным системой Wi-Fi-сетям путем ввода ключа шифрования.

Хранятся эти профили в системных папках ОС Windows в зашифрованном виде. Программа WirelessKeyView просто находит их и считывает все доступные данные, включая ключи доступа, а затем расшифровывает их. Для работы утилиты требуется войти в систему под учетной записью администратора, в противном случае сама система закроет ей доступ к Wi-Fi-профилям.

При помощи программы WirelessKeyView пользователь сможет просматривать такие данные о сохраненных профилях Wi-Fi-сетей, как:

Имя/идентификатор сети (SSID).

Тип ключа (тип используемого алгоритма шифрования) — TKIP, AES, WPA, WPA2 и их комбинации.

Ключи доступа к Wi-Fi-сетям в шестнадцатеричном и текстовом (ASCII) виде.

Имя адаптера, для которого (во время работы которого) был создан Wi-Fi-профиль.

Помимо того, WirelessKeyView имеет одну очень удобную функцию — генерация QR-кода на основе шестнадцатеричного ключа доступа. Выданный программой QR-код можно просканировать камерой смартфона/планшета, что позволит быстро подключиться с мобильного устройства к беспроводной сети без необходимости предварительной настройки (включая ввод пароля).

Также отметим способность WirelessKeyView считывать данные Wi-Fi-профилей из любой другой копии Windows (помимо той, что запущена на компьютере в настоящий момент). Эта же особенность делает возможным использования утилиты с переносного носителя (флешки).

И последнее — WirelessKeyView может считывать профили Wi-Fi-подключений с удаленных компьютеров, т.е. по сети по IP-адресу или сетевому имени ПК. Для этого пользователю потребуется ввести данные администраторской учетной записи от удаленного компьютера. Считывание Wi-Fi-ключей возможно только с ПК под управлением Windows Vista и выше.