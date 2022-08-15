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Инструкции 09.04.2026 3 минуты

Как на Windows 11 посмотреть пароль от Wi-Fi?

Инструкции по просмотру пароля от Wi-Fi-соединения в операционных системах Windows 11.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Существует ряд обстоятельств, когда пользователю необходимо определить пароль от Wi-Fi-роутера, к которому в данный момент подключен компьютер. Это довольно простая процедура, независимо от того, в какой конкретно версии операционной системы Windows она выполняется. Рассмотрим 3 способа.

Просмотр пароля от Wi-Fi в свойствах текущего беспроводного подключения

Для начала откроем раздел «Сетевые подключения» в «Панели управления». Это можно сделать по-разному. Вот два способа:

  1. В системном трее кликните правой кнопкой мыши по значку беспроводного (или проводного — без разницы), затем выберите «Параметры сети и Интернета». Это приведет к открытию нового окна «Сеть и Интернет», в котором нужно перейти в раздел «Дополнительные сетевые параметры», а оттуда — в подраздел «Дополнительные параметры сетевого адаптера»:

Дополнительные параметры сетевого адаптера

  1. Откройте окно «Выполнить» при помощи комбинации клавиш «Win + R», впишите в него без кавычек команду «cpl» и нажмите «ОК»:

Окно «Выполнить

Дальнейшие действия:

  • Кликните правой кнопкой мыши по беспроводному подключению (по умолчанию, оно носит название «Беспроводная сеть»), затем в выпадающем меню выберите пункт «Состояние»:

Сетевые подключения

  • Откроется еще окно просмотра состояния выбранного подключения. Кликните в нем по кнопке «Свойства беспроводной сети»:

Просмотр состояния беспроводной сети

  • В еще одном новом окне перейдите во вкладку «Безопасность». Установите галочку напротив пункта «Отображать вводимые знаки», после чего пароль от Wi-Fi можно будет посмотреть в графе «Ключ безопасности сети»:

Просмотр пароля от Wi-Fi

Готово.

Просмотр пароля от Wi-Fi при помощи командной строки (терминала) Windows 11

Действия следующие:

  • Кликните правой кнопкой мыши по значку «Пуск», затем выберите в отобразившемся меню пункт «Терминал Windows (Администратор)»:

Запуск командной строки

  • Запустится командная строка Windows. Скопируйте в него без кавычек команду «netsh wlan show profiles» и нажмите Enter, вследствие чего на экране будет отображен список всех Wi-Fi-сетей, к которым выполнялось подключение с данного компьютера.

Командная строка Windows

  • Далее скопируйте без кавычек команду «netsh wlan show profile name=ИМЯ_Wi-Fi_СЕТИ key=clear», вставьте ее в окно командной строки и замените «ИМЯ_Wi-Fi_СЕТИ» на имя текущего подключения к Wi-Fi (если в имени присутствуют пробелы, его нужно взять в кавычки), затем нажмите Enter. В нашем случае сеть называется «Galaxy Tab S7», потому команда будет иметь следующий вид: netsh wlan show profile name="Galaxy Tab S7" key=clear

Выполнение последней команды приведет к появлению на экране основной информации о беспроводном подключении. Пароль от Wi-Fi находится в разделе «Параметры безопасности» напротив графы «Содержимое ключа».

Просмотр пароля от Wi-Fi при помощи программы WirelessKeyView

WirelessKeyView — полностью бесплатная программа, позволяющая легко просмотреть пароли от всех сохраненных на компьютере профилей беспроводных подключений:

  • Скачайте 64-битную (32-битных Windows 11 не существует) версию программы WirelessKeyView по этой ссылке.
  • Запустите программу, и она сразу же отобразит все сохраненные в системе профили Wi-Fi, включая пароли от них. Нужные нам сведения приведены в колонке «Key (Ascii)»:

Программа WirelessKeyView

На этом и завершим.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

WirelessKeyView
WirelessKeyView

Версия 2.23

Программа для восстановлдения паролей от Wi-Fi

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