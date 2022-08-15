Как на Windows 11 посмотреть пароль от Wi-Fi?

Существует ряд обстоятельств, когда пользователю необходимо определить пароль от Wi-Fi-роутера, к которому в данный момент подключен компьютер. Это довольно простая процедура, независимо от того, в какой конкретно версии операционной системы Windows она выполняется. Рассмотрим 3 способа.

Просмотр пароля от Wi-Fi в свойствах текущего беспроводного подключения Для начала откроем раздел «Сетевые подключения» в «Панели управления». Это можно сделать по-разному. Вот два способа: В системном трее кликните правой кнопкой мыши по значку беспроводного (или проводного — без разницы), затем выберите «Параметры сети и Интернета». Это приведет к открытию нового окна «Сеть и Интернет», в котором нужно перейти в раздел «Дополнительные сетевые параметры», а оттуда — в подраздел «Дополнительные параметры сетевого адаптера»: Откройте окно «Выполнить» при помощи комбинации клавиш «Win + R», впишите в него без кавычек команду «cpl» и нажмите «ОК»: Дальнейшие действия: Кликните правой кнопкой мыши по беспроводному подключению (по умолчанию, оно носит название «Беспроводная сеть»), затем в выпадающем меню выберите пункт «Состояние»: Откроется еще окно просмотра состояния выбранного подключения. Кликните в нем по кнопке «Свойства беспроводной сети»: В еще одном новом окне перейдите во вкладку «Безопасность». Установите галочку напротив пункта «Отображать вводимые знаки», после чего пароль от Wi-Fi можно будет посмотреть в графе «Ключ безопасности сети»: Готово.

Просмотр пароля от Wi-Fi при помощи командной строки (терминала) Windows 11 Действия следующие: Кликните правой кнопкой мыши по значку «Пуск», затем выберите в отобразившемся меню пункт «Терминал Windows (Администратор)»: Запустится командная строка Windows. Скопируйте в него без кавычек команду «netsh wlan show profiles» и нажмите Enter, вследствие чего на экране будет отображен список всех Wi-Fi-сетей, к которым выполнялось подключение с данного компьютера. Далее скопируйте без кавычек команду «netsh wlan show profile name=ИМЯ_Wi-Fi_СЕТИ key=clear», вставьте ее в окно командной строки и замените «ИМЯ_Wi-Fi_СЕТИ» на имя текущего подключения к Wi-Fi (если в имени присутствуют пробелы, его нужно взять в кавычки), затем нажмите Enter. В нашем случае сеть называется «Galaxy Tab S7», потому команда будет иметь следующий вид: netsh wlan show profile name="Galaxy Tab S7" key=clear Выполнение последней команды приведет к появлению на экране основной информации о беспроводном подключении. Пароль от Wi-Fi находится в разделе «Параметры безопасности» напротив графы «Содержимое ключа».