Как на компьютере посмотреть пароль от Wi-Fi?

Иногда пароль от Wi-Fi забывается или теряется. Иногда кто-то ввел код доступа на устройстве и забыл сообщить пользователю секретную комбинацию. В любом случае, узнать пароль от Wi-Fi несложно. В Windows можно быстро определить код для подключения к активной или любой другой сохраненной на устройстве сети. Рассмотрим несколько способов, как это сделать.
Узнать пароль от Wi-Fi через настройки
Если компьютер подключен к сети, пароль доступа можно узнать, действуя по следующему сценарию:
- Найдите значок сети Wi-Fi на панели задач.
- Нажмите по ярлычку правой кнопкой мыши.
- Кликните по пункту "Открыть параметры сети и Интернет".
- Откройте "Настройка параметров адаптера".
- Щелкните правой кнопкой мыши по активному соединению.
- Выберите пункт "Состояние".
- Откройте "Свойства беспроводной сети".
- В разделе "Безопасность", отметьте галочкой пункт "Отображать вводимые знаки".
Узнать пароль от Wi-Fi на Windows 10 и 8, 7
Просмотреть пароль от Wi-Fi в последних версиях Windows, можно и другим способом. Для этого нужно:
- В меню "Пуск" выбрать пункт "Параметры".
- Открыть "Сеть и Интернет".
- Выбрать "Центр управления сетями и общим доступом".
- В открывшемся окне отыскать название сети, которое подсвечено синим цветом, и нажать по нему.
- Кликнуть кнопку "Свойства беспроводной сети".
- Переключиться на вкладку "Безопасность".
- Поставить галочку возле пункта "Отображать вводимые знаки".
Теперь в поле ключа безопасности сети будет отображаться набор символов для подключения к Wi-Fi.
Обратите внимание! Попасть в список сетевых подключений можно также через окно "Выполнить". Для этого нажмите сочетание клавиш WIN+R и введите команду ncpa.cpl Кликните "ОК".
Если сеть не подключена к ПК
Чтобы просмотреть сохраненный пароль для неактивного соединения, нужно воспользоваться командной строкой. В Windows 10 или 8 достаточно нажать значок поиска и начать вводить словосочетание "Командная строка". Встроенное приложение сразу же отобразится в меню слева. В Windows 7 откройте меню "Пуск" и, в разделе все программы, выберите "Стандартные".
Отыскав приложение "Командная строка", сделайте следующее:
- Нажмите по пункту правой клавишей мыши и выберите "Запуск от имени администратора".
- Введите команду netsh wlan show profiles Нажмите "Enter"
3. Далее вы увидите список сетей, для которых сохранен пароль на данном устройстве. Введите команду netsh wlan show profile name=имя_сети key=clear Если имя сети содержит пробелы, заключите его в кавычки.
- В пункте "Содержимое ключа" отобразится набор символов для подключения к данной сети.
Посмотреть пароль В настройках роутера
Этот способ нужен для устройств, которые никогда не подключались к сети, от которой нужно узнать пароль. Кроме того, бывает так, что на компьютере не настроен адаптер Wi-Fi. В таком случае, просмотреть код доступа на устройстве невозможно. К тому же, проблемы с поиском пароля могут возникнуть после переустановки операционной системы. На помощь придет меню настроек роутера.
Зачастую, пароль указывается на наклейке, размещенной с тыльной стороны роутера. Но, если чернила стерлись или пользователю не удалось разобраться в многочисленных наборах символов, можно зайти в настройки маршрутизатора. Для разных моделей план действий может отличаться. Рассмотрим наиболее популярные устройства.
TP-Link
Если компьютер не подключен к роутеру на данный момент, подсоедините его через LAN-кабель. Для этого воспользуйтесь разъемом Ethernet или адаптером USB-Ethernet. Далее выполните несколько простых шагов:
- Откройте браузер.
- В адресной строке введите 192.168.0.1
- В поле ввода укажите логин и пароль — admin и admin. Это не пароль для подключения к сети Wi-Fi.
- Перейдите на вкладку "Wireless".
- Выберите пункт "Wireless Security".
- Просмотрите пароль в поле Wireless Password.
Обратите внимание! Если в качестве логина и пароля, admin и admin не подходят, попробуйте ввести комбинации admin и 1234 или root и 1234. Иногда нужно обратиться к наклейке на роутере, и ввести логин и пароль, указанные на ней. Если таких данных на тыльной стороне маршрутизатора нет, введите название модели в строку поиска браузера со словом "IP-адрес". Результаты выдачи покажут адрес, логин и пароль.
Asus
План действий очень схож с предыдущим:
- Зайдите в браузер.
- В адресной строке введите 192.168.1.1
- На главном экране, в графе "Состояние системы" наведите курсор на поле "Ключ WPA-PSK".
D-Link
Как и в роутерах TP-Link, для входа в настройки D-Link используется комбинация 192.168.0.1 Далее:
- Откройте вкладку "Wi-Fi".
- Войдите в "Настройки безопасности".
- Отыщите пароль в поле "Ключ шифрования PSK".
ZyXel
Для входа в меню настроек, используйте адрес 192.168.1.1 Далее во вкладке "Wi-Fi сеть" в поле "Ключ сети" отобразится пароль.
Tenda
Для входа в панель настроек этой модели используйте адрес 192.168.0.1 или tendawifi.com На вкладке "Wireless", в пункте "Wireless Security", в поле "Key" размещен пароль.
Прочие модели
Если вы не знаете, какой адрес ввести в браузере, запустите командную строку и сделайте следующее:
- Введите команду ipconfig
- Нажмите "Enter".
- Найдите пункт "Основной шлюз". Там будет указана комбинация для ввода в адресную строку браузера.
С помощью сторонней программы
Если в последних версиях Windows найти "Центр управления сетями" не очень трудно, то в Windows XP все гораздо сложнее. Чтобы не копаться в настройках компьютера или роутера, можно воспользоваться приложением WirelessKeyView. Программа отображает информацию о всех сетях, к которым когда-либо подключался компьютер.
Сделайте следующее:
- Откройте загруженный архив.
- Запустите файл "exe".
- Отыщите название сети Wi-Fi, для которой нужно узнать пароль.
- В разделе "Key (Ascii)" отобразится код доступа.
Программа не требует установки и быстро выдает желаемую информацию.
Сброс роутера
Если попасть в настройки роутера не получается, потребуется сделать сброс устройства до заводских настроек. Процедура обнулит пароль Wi-Fi. Чтобы сбросить роутер, нажмите кнопку "Reset". В большинстве моделей, она расположена с тыльной стороны. Если под надписью расположено небольшое отверстие, аккуратно просуньте в него иголку. Нажмите кнопку и удерживайте 10 секунд. После сброса роутера, его нужно заново настроить, в том числе, задать новый пароль.