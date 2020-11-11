Как на компьютере посмотреть пароль от Wi-Fi?

Иногда пароль от Wi-Fi забывается или теряется. Иногда кто-то ввел код доступа на устройстве и забыл сообщить пользователю секретную комбинацию. В любом случае, узнать пароль от Wi-Fi несложно. В Windows можно быстро определить код для подключения к активной или любой другой сохраненной на устройстве сети. Рассмотрим несколько способов, как это сделать.

Узнать пароль от Wi-Fi через настройки Если компьютер подключен к сети, пароль доступа можно узнать, действуя по следующему сценарию: Найдите значок сети Wi-Fi на панели задач. Нажмите по ярлычку правой кнопкой мыши. Кликните по пункту "Открыть параметры сети и Интернет". Откройте "Настройка параметров адаптера". Щелкните правой кнопкой мыши по активному соединению. Выберите пункт "Состояние". Откройте "Свойства беспроводной сети". В разделе "Безопасность", отметьте галочкой пункт "Отображать вводимые знаки".

Узнать пароль от Wi-Fi на Windows 10 и 8, 7 Просмотреть пароль от Wi-Fi в последних версиях Windows, можно и другим способом. Для этого нужно: В меню "Пуск" выбрать пункт "Параметры". Открыть "Сеть и Интернет". Выбрать "Центр управления сетями и общим доступом". В открывшемся окне отыскать название сети, которое подсвечено синим цветом, и нажать по нему. Кликнуть кнопку "Свойства беспроводной сети". Переключиться на вкладку "Безопасность". Поставить галочку возле пункта "Отображать вводимые знаки". Теперь в поле ключа безопасности сети будет отображаться набор символов для подключения к Wi-Fi. Обратите внимание! Попасть в список сетевых подключений можно также через окно "Выполнить". Для этого нажмите сочетание клавиш WIN+R и введите команду ncpa.cpl Кликните "ОК".

Если сеть не подключена к ПК Чтобы просмотреть сохраненный пароль для неактивного соединения, нужно воспользоваться командной строкой. В Windows 10 или 8 достаточно нажать значок поиска и начать вводить словосочетание "Командная строка". Встроенное приложение сразу же отобразится в меню слева. В Windows 7 откройте меню "Пуск" и, в разделе все программы, выберите "Стандартные". Отыскав приложение "Командная строка", сделайте следующее: Нажмите по пункту правой клавишей мыши и выберите "Запуск от имени администратора". Введите команду netsh wlan show profiles Нажмите "Enter" 3. Далее вы увидите список сетей, для которых сохранен пароль на данном устройстве. Введите команду netsh wlan show profile name=имя_сети key=clear Если имя сети содержит пробелы, заключите его в кавычки. В пункте "Содержимое ключа" отобразится набор символов для подключения к данной сети.

Посмотреть пароль В настройках роутера Этот способ нужен для устройств, которые никогда не подключались к сети, от которой нужно узнать пароль. Кроме того, бывает так, что на компьютере не настроен адаптер Wi-Fi. В таком случае, просмотреть код доступа на устройстве невозможно. К тому же, проблемы с поиском пароля могут возникнуть после переустановки операционной системы. На помощь придет меню настроек роутера. Зачастую, пароль указывается на наклейке, размещенной с тыльной стороны роутера. Но, если чернила стерлись или пользователю не удалось разобраться в многочисленных наборах символов, можно зайти в настройки маршрутизатора. Для разных моделей план действий может отличаться. Рассмотрим наиболее популярные устройства.

TP-Link Если компьютер не подключен к роутеру на данный момент, подсоедините его через LAN-кабель. Для этого воспользуйтесь разъемом Ethernet или адаптером USB-Ethernet. Далее выполните несколько простых шагов: Откройте браузер. В адресной строке введите 192.168.0.1 В поле ввода укажите логин и пароль — admin и admin. Это не пароль для подключения к сети Wi-Fi. Перейдите на вкладку "Wireless". Выберите пункт "Wireless Security". Просмотрите пароль в поле Wireless Password. Обратите внимание! Если в качестве логина и пароля, admin и admin не подходят, попробуйте ввести комбинации admin и 1234 или root и 1234. Иногда нужно обратиться к наклейке на роутере, и ввести логин и пароль, указанные на ней. Если таких данных на тыльной стороне маршрутизатора нет, введите название модели в строку поиска браузера со словом "IP-адрес". Результаты выдачи покажут адрес, логин и пароль.

Asus План действий очень схож с предыдущим: Зайдите в браузер. В адресной строке введите 192.168.1.1 На главном экране, в графе "Состояние системы" наведите курсор на поле "Ключ WPA-PSK".

D-Link Как и в роутерах TP-Link, для входа в настройки D-Link используется комбинация 192.168.0.1 Далее: Откройте вкладку "Wi-Fi". Войдите в "Настройки безопасности". Отыщите пароль в поле "Ключ шифрования PSK".

ZyXel Для входа в меню настроек, используйте адрес 192.168.1.1 Далее во вкладке "Wi-Fi сеть" в поле "Ключ сети" отобразится пароль.

Tenda Для входа в панель настроек этой модели используйте адрес 192.168.0.1 или tendawifi.com На вкладке "Wireless", в пункте "Wireless Security", в поле "Key" размещен пароль.

Прочие модели Если вы не знаете, какой адрес ввести в браузере, запустите командную строку и сделайте следующее: Введите команду ipconfig Нажмите "Enter". Найдите пункт "Основной шлюз". Там будет указана комбинация для ввода в адресную строку браузера.

С помощью сторонней программы Если в последних версиях Windows найти "Центр управления сетями" не очень трудно, то в Windows XP все гораздо сложнее. Чтобы не копаться в настройках компьютера или роутера, можно воспользоваться приложением WirelessKeyView. Программа отображает информацию о всех сетях, к которым когда-либо подключался компьютер. Сделайте следующее: Откройте загруженный архив. Запустите файл "exe". Отыщите название сети Wi-Fi, для которой нужно узнать пароль. В разделе "Key (Ascii)" отобразится код доступа. Программа не требует установки и быстро выдает желаемую информацию.