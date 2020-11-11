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Инструкции 09.04.2026 5 минут

Как на компьютере посмотреть пароль от Wi-Fi?

Инструкции по определению пароля от сети Wi-Fi на Windows.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Иногда пароль от Wi-Fi забывается или теряется. Иногда кто-то ввел код доступа на устройстве и забыл сообщить пользователю секретную комбинацию. В любом случае, узнать пароль от Wi-Fi несложно. В Windows можно быстро определить код для подключения к активной или любой другой сохраненной на устройстве сети. Рассмотрим несколько способов, как это сделать.

Узнать пароль от Wi-Fi через настройки

Если компьютер подключен к сети, пароль доступа можно узнать, действуя по следующему сценарию:

  1. Найдите значок сети Wi-Fi на панели задач.

Значок сети Wi-Fi на панели задач

  1. Нажмите по ярлычку правой кнопкой мыши.
  2. Кликните по пункту "Открыть параметры сети и Интернет".

 Вход в настройки сети

  1. Откройте "Настройка параметров адаптера".

 Переход в раздел "Настройка параметров адаптера"

  1. Щелкните правой кнопкой мыши по активному соединению.
  2. Выберите пункт "Состояние".

 Сетевые подключения

  1. Откройте "Свойства беспроводной сети".

 Свойства беспроводной сети

  1. В разделе "Безопасность", отметьте галочкой пункт "Отображать вводимые знаки".

 Просморт пароля от сети Wi-Fi

Узнать пароль от Wi-Fi на Windows 10 и 8, 7

Просмотреть пароль от Wi-Fi в последних версиях Windows, можно и другим способом. Для этого нужно:

  1. В меню "Пуск" выбрать пункт "Параметры".

 Меню «Пуск»

  1. Открыть "Сеть и Интернет".
  2. Выбрать "Центр управления сетями и общим доступом".

 Переход в раздел "Центр управления сетями и общим доступом"

  1. В открывшемся окне отыскать название сети, которое подсвечено синим цветом, и нажать по нему.

 Центр управления сетями и общим доступом

  1. Кликнуть кнопку "Свойства беспроводной сети".

 Окно состояния беспроводной сети

  1. Переключиться на вкладку "Безопасность".

 Вкладку «Безопасность»

  1. Поставить галочку возле пункта "Отображать вводимые знаки".

 Просмотр пароля от Wi-Fi

Теперь в поле ключа безопасности сети будет отображаться набор символов для подключения к Wi-Fi.

Обратите внимание! Попасть в список сетевых подключений можно также через окно "Выполнить". Для этого нажмите сочетание клавиш WIN+R и введите команду ncpa.cpl Кликните "ОК".

Если сеть не подключена к ПК

Чтобы просмотреть сохраненный пароль для неактивного соединения, нужно воспользоваться командной строкой. В Windows 10 или 8 достаточно нажать значок поиска и начать вводить словосочетание "Командная строка". Встроенное приложение сразу же отобразится в меню слева. В Windows 7 откройте меню "Пуск" и, в разделе все программы, выберите "Стандартные".

Отыскав приложение "Командная строка", сделайте следующее:

  1. Нажмите по пункту правой клавишей мыши и выберите "Запуск от имени администратора".

 Запуск командной строки от имени администратора

  1. Введите команду netsh wlan show profiles Нажмите "Enter"

Выполнение команды " netsh wlan show profiles"

3. Далее вы увидите список сетей, для которых сохранен пароль на данном устройстве. Введите команду netsh wlan show profile name=имя_сети key=clear Если имя сети содержит пробелы, заключите его в кавычки.

Выполнение команды "netsh wlan show profile name=имя_сети key=clear"

  1. В пункте "Содержимое ключа" отобразится набор символов для подключения к данной сети.

Просмотр пароля от Wi-Fi в командной строке

Посмотреть пароль В настройках роутера

Этот способ нужен для устройств, которые никогда не подключались к сети, от которой нужно узнать пароль. Кроме того, бывает так, что на компьютере не настроен адаптер Wi-Fi. В таком случае, просмотреть код доступа на устройстве невозможно. К тому же, проблемы с поиском пароля могут возникнуть после переустановки операционной системы. На помощь придет меню настроек роутера.

Зачастую, пароль указывается на наклейке, размещенной с тыльной стороны роутера. Но, если чернила стерлись или пользователю не удалось разобраться в многочисленных наборах символов, можно зайти в настройки маршрутизатора. Для разных моделей план действий может отличаться. Рассмотрим наиболее популярные устройства.

Asus

План действий очень схож с предыдущим:

  1. Зайдите в браузер.
  2. В адресной строке введите 192.168.1.1
  3. На главном экране, в графе "Состояние системы" наведите курсор на поле "Ключ WPA-PSK".

ZyXel

Для входа в меню настроек, используйте адрес 192.168.1.1 Далее во вкладке "Wi-Fi сеть" в поле "Ключ сети" отобразится пароль.

Tenda

Для входа в панель настроек этой модели используйте адрес 192.168.0.1 или tendawifi.com На вкладке "Wireless", в пункте "Wireless Security", в поле "Key" размещен пароль.

Прочие модели

Если вы не знаете, какой адрес ввести в браузере, запустите командную строку и сделайте следующее:

  1. Введите команду ipconfig
  2. Нажмите "Enter".
  3. Найдите пункт "Основной шлюз". Там будет указана комбинация для ввода в адресную строку браузера.

С помощью сторонней программы

Если в последних версиях Windows найти "Центр управления сетями" не очень трудно, то в Windows XP все гораздо сложнее. Чтобы не копаться в настройках компьютера или роутера, можно воспользоваться приложением WirelessKeyView. Программа отображает информацию о всех сетях, к которым когда-либо подключался компьютер.

 Программа WirelessKeyView

Сделайте следующее:

  1. Откройте загруженный архив.
  2. Запустите файл "exe".
  3. Отыщите название сети Wi-Fi, для которой нужно узнать пароль.
  4. В разделе "Key (Ascii)" отобразится код доступа.

Программа не требует установки и быстро выдает желаемую информацию.

Сброс роутера

Если попасть в настройки роутера не получается, потребуется сделать сброс устройства до заводских настроек. Процедура обнулит пароль Wi-Fi. Чтобы сбросить роутер, нажмите кнопку "Reset". В большинстве моделей, она расположена с тыльной стороны. Если под надписью расположено небольшое отверстие, аккуратно просуньте в него иголку. Нажмите кнопку и удерживайте 10 секунд. После сброса роутера, его нужно заново настроить, в том числе, задать новый пароль.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

WirelessKeyView
WirelessKeyView

Версия 2.23

Программа для восстановлдения паролей от Wi-Fi

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