Kodu Game Lab — среда разработки 3D-игр и анимированных трехмерных сцен, ориентированная на использования детьми в возрасте от 6 лет. Программа одновременно является 3D-конструктором или 3D-песочницей (кому как удобней) и средством обучения азам программирования в игровой форме. Kodu Game Lab — полностью бесплатная программа. Интерфейс имеет перевод на русский язык. Не предъявляет компьютеру высоких системных требований, работает во всех 32-х и 64-битных версиях Windows, начиная с XP и вплоть до 10.
Опробовать создание игр на практике вам поможет курс "Программирования для дошкольников и младших школьников" в школе программирования для детей Pixel. С помощью Scratch Junior и Kodu Game Lab дети в возрасте от 6 до 9 лет освоят программирование и научатся создавать как 2D-, так и 3D-игры."
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Зачем нужна программа Kodu Game Lab?
Основное предназначение Kodu Game Lab — обучение программированию детей с уклоном на создание трехмерных игр и анимированных сцен. Цель разработчиков — познакомить начинающих программистов и гейм-дизайнеров с алгоритмами, логическими операциями, объектами, функциями, условиями и прочими конструкциями, механизмами, концепциями программирования.
Освоив доступный в Kodu Game Lab материал, пользователь получит, что называется, «волшебный пинок», который позволит ему дальше совершенствовать свои навыки в программировании, но уже в более профессиональной среде разработки, требующей написание кода.
Процесс создания игр в Kodu Game Lab
Несмотря на кажущуюся сложность, создание игр и сцен в Kodu Game Lab — довольно простой процесс. Состоит он из трех этапов:
- Добавление и расстановка 3D-объектов (персонажей, предметов) по игровому полю (сцене).
- Настройка первоначальных параметров персонажей и предметов (например, количество здоровья или скорость перемещения).
- Присвоение объектам различных функций и команд, срабатывающих при наступлении тех или иных событий и/или при выполнении заданных условий (и события, и условия также задаются пользователем).
Важное здесь то, что для реализации любой поставленной задачи пользователю не нужно писать код. Настройка первоначальных параметров — это просто активация/деактивация разнообразных опций и увеличение/уменьшение значений различных характеристик персонажей и предметов посредством ползунков.
Немногим сложнее процесс присвоения объектам функций и команд. Делается это путем добавления карточек с условиями/событиями/действиями в режиме программирования.
Например, для того, чтобы персонаж выполнил какое-либо простое действие (пускай, идти вперед) при нажатии одной из кнопок мыши, требуется выполнить следующее:
- Задать событие, которое вызовет срабатывание присвоенное персонажу функцию. В нашем случае событие — это нажатие левой кнопки мыши. Карточки с условиями и событиями объединены в группу «Когда» (т.е. когда что-то произойдет, нужно выполнить что-то).
- Задать действие/команду при наступлении события и/или выполнения условия. В нашем случае — это команда «Двигаться». Здесь применяются карточки из группы «Делать» (т.е. нужно сделать то-то, когда будет выполнено условие из карточки «Когда»).
Реализация даже такой простой задачи, как перемещение персонажа вперед по игровой сцене, позволит начинающими программисту понять, что такое событие (нажатие кнопки мыши) и последующее за ним действие (движение). А дальше все зависит только от фантазии создателя игры.
Создание игр различной сложности и на любой вкус
Вышеописанный пример — это минимум, на что способен 3D-конструктор Kodu Game Lab. Только одних настраиваемых параметров и опций персонажей и неиграбельных объектов здесь более 40. Среди них, к примеру, присутствует параметр «Слух», определяющий расстояние, на котором персонаж услышит звук. А при включении опции «Невидимка» персонаж/объект станет невидимым для других персонажей. Любой персонаж или предмет может стрелять шариками или даже ракетами.
Конечно, в Kodu Game Lab присутствует большое количество трехмерных объектов и инструментов, которые могут быть задействованы в создании игры. Среди них:
- Большое количество разнообразных летающих, перемещающихся по земле и водоплавающих персонажей — животные, роботы, техника, корабли и т.п.
- Множество вспомогательных предметов — камни, монетки, мячи, звезды и многое другое.
- Деревья разнообразной формы.
- Различной конструкции трубы, которые можно объединять друг с другом для создания целой сети трубопроводов.
- Подводные и надводные растения.
- Инструменты для проектирования ландшафта, позволяющие создавать ровную, холмистую, горную поверхность. Также возможно размещение на игровом поле котлованов для заполнения их водой.
- Инструмент для создания путей передвижения неигровых персонажей (ботов) и другие.
Таким образом, в Kodu Game Lab можно создавать довольно динамичные игры. По мере обучения начинающий программист сможет даже тонко настроить взаимосвязь между неигровыми объектами и ботами — вплоть до того, что они будут вести охоту на главного персонажа или, наоборот, помогать ему в сражениях или прохождении всевозможных препятствий на пути (естественно, их тоже предстоит создать).