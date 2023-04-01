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Kodu Game Lab

Kodu Game Lab

Программа для обучения программированию детей с упором на создание 3D-игр

3,9 (116)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.6.18.0
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История изменений

Версия 1.6.18.0

Оценки программы

3,9

116 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Kodu Game Lab

8 отзывов

егор

крутооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо!

Carto1510

это очень крутое приложение, всем советую

ирина

самое крутое приложение советую его + у кого не получается ходите на програмирование!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! я ребенок и мне 9 очень советую ходить на програмирование урок идет 2 часа от 6 до 16 лет всего 10 классов в зади 20 школа называется icode претподаватель анотолий олегович

пон

Самая худшая игра в мире которую я видела

Вероника

ГЕНИИЙ ЭТО НЕ ИГРАААА, ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИГРР

Что

Гений, это не игра, а движок для детей от 6 лет в котором они сами делают игры

катя

мне нравится ваше приложение.....

Вероника

Плин а это сарказм или похвала?:7