Kodu Game Lab — среда разработки 3D-игр и анимированных трехмерных сцен, ориентированная на использования детьми в возрасте от 6 лет. Программа одновременно является 3D-конструктором или 3D-песочницей (кому как удобней) и средством обучения азам программирования в игровой форме. Kodu Game Lab — полностью бесплатная программа. Интерфейс имеет перевод на русский язык. Не предъявляет компьютеру высоких системных требований, работает во всех 32-х и 64-битных версиях Windows, начиная с XP и вплоть до 10.

Опробовать создание игр на практике вам поможет курс "Программирования для дошкольников и младших школьников" в школе программирования для детей Pixel. С помощью Scratch Junior и Kodu Game Lab дети в возрасте от 6 до 9 лет освоят программирование и научатся создавать как 2D-, так и 3D-игры." Переходите на сайт школы Pixel и получите скидку 10% на курс в день обращения.

Зачем нужна программа Kodu Game Lab?

Основное предназначение Kodu Game Lab — обучение программированию детей с уклоном на создание трехмерных игр и анимированных сцен. Цель разработчиков — познакомить начинающих программистов и гейм-дизайнеров с алгоритмами, логическими операциями, объектами, функциями, условиями и прочими конструкциями, механизмами, концепциями программирования.

Освоив доступный в Kodu Game Lab материал, пользователь получит, что называется, «волшебный пинок», который позволит ему дальше совершенствовать свои навыки в программировании, но уже в более профессиональной среде разработки, требующей написание кода.

Процесс создания игр в Kodu Game Lab

Несмотря на кажущуюся сложность, создание игр и сцен в Kodu Game Lab — довольно простой процесс. Состоит он из трех этапов:

Добавление и расстановка 3D-объектов (персонажей, предметов) по игровому полю (сцене). Настройка первоначальных параметров персонажей и предметов (например, количество здоровья или скорость перемещения). Присвоение объектам различных функций и команд, срабатывающих при наступлении тех или иных событий и/или при выполнении заданных условий (и события, и условия также задаются пользователем).

Важное здесь то, что для реализации любой поставленной задачи пользователю не нужно писать код. Настройка первоначальных параметров — это просто активация/деактивация разнообразных опций и увеличение/уменьшение значений различных характеристик персонажей и предметов посредством ползунков.

Немногим сложнее процесс присвоения объектам функций и команд. Делается это путем добавления карточек с условиями/событиями/действиями в режиме программирования.

Например, для того, чтобы персонаж выполнил какое-либо простое действие (пускай, идти вперед) при нажатии одной из кнопок мыши, требуется выполнить следующее:

Задать событие, которое вызовет срабатывание присвоенное персонажу функцию. В нашем случае событие — это нажатие левой кнопки мыши. Карточки с условиями и событиями объединены в группу «Когда» (т.е. когда что-то произойдет, нужно выполнить что-то).

Задать действие/команду при наступлении события и/или выполнения условия. В нашем случае — это команда «Двигаться». Здесь применяются карточки из группы «Делать» (т.е. нужно сделать то-то, когда будет выполнено условие из карточки «Когда»).

Реализация даже такой простой задачи, как перемещение персонажа вперед по игровой сцене, позволит начинающими программисту понять, что такое событие (нажатие кнопки мыши) и последующее за ним действие (движение). А дальше все зависит только от фантазии создателя игры.

Создание игр различной сложности и на любой вкус

Вышеописанный пример — это минимум, на что способен 3D-конструктор Kodu Game Lab. Только одних настраиваемых параметров и опций персонажей и неиграбельных объектов здесь более 40. Среди них, к примеру, присутствует параметр «Слух», определяющий расстояние, на котором персонаж услышит звук. А при включении опции «Невидимка» персонаж/объект станет невидимым для других персонажей. Любой персонаж или предмет может стрелять шариками или даже ракетами.

Конечно, в Kodu Game Lab присутствует большое количество трехмерных объектов и инструментов, которые могут быть задействованы в создании игры. Среди них:

Большое количество разнообразных летающих, перемещающихся по земле и водоплавающих персонажей — животные, роботы, техника, корабли и т.п.

Множество вспомогательных предметов — камни, монетки, мячи, звезды и многое другое.

Деревья разнообразной формы.

Различной конструкции трубы, которые можно объединять друг с другом для создания целой сети трубопроводов.

Подводные и надводные растения.

Инструменты для проектирования ландшафта, позволяющие создавать ровную, холмистую, горную поверхность. Также возможно размещение на игровом поле котлованов для заполнения их водой.

Инструмент для создания путей передвижения неигровых персонажей (ботов) и другие.

Таким образом, в Kodu Game Lab можно создавать довольно динамичные игры. По мере обучения начинающий программист сможет даже тонко настроить взаимосвязь между неигровыми объектами и ботами — вплоть до того, что они будут вести охоту на главного персонажа или, наоборот, помогать ему в сражениях или прохождении всевозможных препятствий на пути (естественно, их тоже предстоит создать).