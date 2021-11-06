Duolingo — программа для изучения иностранных языков в игровой форме. Это бесплатная программа (но внутри приложения предусмотрены необязательные покупки) для компьютеров под управлением Windows 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс приложения имеет поддержку русского языка.
Зачем нужна программа Duolingo?
Duolingo — интерактивная программа, которую можно сравнить с мобильной игрой в жанре викторины (вопрос-ответ, выполнение заданий и т.п.). Предназначена она для изучения иностранных языков, а именно — английского, немецкого, испанского и французского (список языков на момент написания обзора и только для русскоговорящих пользователей).
Функции программы Duolingo
Программа Duolingo предлагает пользователю изучать иностранный режим в игровой форме посредством:
- Вывода на экран слов, словосочетаний и предложений (чаще всего — с аудио-сопровождением) на иностранном либо русском языке, которые пользователю нужно будет перевести, введя ответ в соответствующее поле. Что из этого конкретно будет выводиться, зависит от текущего прогресса прохождения игры (т.е. уровня владения изучаемым языком). Программа довольно «придирчиво» проверяет ответы пользователя, указывая на грамматические ошибки.
- Воспроизведение аудио со словами и выражениями на иностранном языке. В зависимости от задания, нужно будет либо перевести услышанное, либо ответить на прозвучавший вопрос. Аудиоупражнения можно отключить в настройках программы, что рекомендуется делать тем, кто только-только начинает изучение языка.
- Вывод слов и словосочетаний в виде текста либо аудио с несколькими вариантами перевода (т.е. тестирование). Направление перевода может быть, как в одну, так и в другую сторону.
В программе Duolingo предусмотрено большое количество постепенно усложняющихся курсов изучения языка. Начинается все с основ — изучения наиболее часто использующихся в повседневной жизни слов и выражений (места, знакомства, увлечения, еда и т.д.). Также предусмотрено изучение узкоспециализированных слов и выражений, используемых в каких-то конкретных сферах жизнедеятельности человека, например — в экономике, кулинарии, науке и т.д. Есть специальные курсы по изучению существительных, глаголов и прочих частей речи.
За прохождение курсов пользователю присуждаются очки. Если ответить на какой-то вопрос неправильно, теряются условные «жизни». Если они закончатся, курс придется проходить заново. И это, кстати, единственный коммерческий аспект взаимодействия с программой — чтобы «жизни» были бесконечными, нужно оформить подписку (впрочем, примерным ученикам этого делать не потребуется).