Duolingo — программа для изучения иностранных языков в игровой форме. Это бесплатная программа (но внутри приложения предусмотрены необязательные покупки) для компьютеров под управлением Windows 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс приложения имеет поддержку русского языка.

Зачем нужна программа Duolingo?

Duolingo — интерактивная программа, которую можно сравнить с мобильной игрой в жанре викторины (вопрос-ответ, выполнение заданий и т.п.). Предназначена она для изучения иностранных языков, а именно — английского, немецкого, испанского и французского (список языков на момент написания обзора и только для русскоговорящих пользователей).

Функции программы Duolingo

Программа Duolingo предлагает пользователю изучать иностранный режим в игровой форме посредством:

Вывода на экран слов, словосочетаний и предложений (чаще всего — с аудио-сопровождением) на иностранном либо русском языке, которые пользователю нужно будет перевести, введя ответ в соответствующее поле. Что из этого конкретно будет выводиться, зависит от текущего прогресса прохождения игры (т.е. уровня владения изучаемым языком). Программа довольно «придирчиво» проверяет ответы пользователя, указывая на грамматические ошибки.

Воспроизведение аудио со словами и выражениями на иностранном языке. В зависимости от задания, нужно будет либо перевести услышанное, либо ответить на прозвучавший вопрос. Аудиоупражнения можно отключить в настройках программы, что рекомендуется делать тем, кто только-только начинает изучение языка.

Вывод слов и словосочетаний в виде текста либо аудио с несколькими вариантами перевода (т.е. тестирование). Направление перевода может быть, как в одну, так и в другую сторону.

В программе Duolingo предусмотрено большое количество постепенно усложняющихся курсов изучения языка. Начинается все с основ — изучения наиболее часто использующихся в повседневной жизни слов и выражений (места, знакомства, увлечения, еда и т.д.). Также предусмотрено изучение узкоспециализированных слов и выражений, используемых в каких-то конкретных сферах жизнедеятельности человека, например — в экономике, кулинарии, науке и т.д. Есть специальные курсы по изучению существительных, глаголов и прочих частей речи.

За прохождение курсов пользователю присуждаются очки. Если ответить на какой-то вопрос неправильно, теряются условные «жизни». Если они закончатся, курс придется проходить заново. И это, кстати, единственный коммерческий аспект взаимодействия с программой — чтобы «жизни» были бесконечными, нужно оформить подписку (впрочем, примерным ученикам этого делать не потребуется).