Просмотрщик PIRPhM Viewer вычисляет поляризационные параметры на изображении для анализа и просмотра поляризационных картин — программа из области визуализационной поляриметрии и эллипсометрии. Для вычисления загружаются исходные изображения в BMP, TGA или формате ПЗС матрицы ST-6. Исходные кадры можно получить или бескомпенсаторным фотометрическим методом по 4 (или 3) угловым положениям анализатора через каждые 45° или по 6 кадрам с использованием компенсатора.

Программа отображает свыше двух десятков параметров: параметры вектора Стокса, параметры эллипса поляризации, степень поляризации и относительные степени поляризации, эллипсометрические углы отражательной эллипсометрии и др. Их можно сохранить в табличный файл в формате CSV или в изображения в формате BMP. Также отображаются перепады некоторых параметров по методам Робертса или Собела.

Численные значения параметров в выделенной точке представлены на отдельном окне, включая отображение усреднённого эллипса и состояния поляризации в пространстве сферы Пуанкаре. Прямоугольные и эллиптические выделения на изображении предназначены для отображения статистики параметров или задания областей для обработки нейросетью.

Нейросетевой модуль обучает однослойную сеть на изображениях эталонных объектов с известной геометрией: плоскостях, шарах или цилиндрах, а также с одинаковым направлением и поляризацией освещения. А обученная нейросеть в каждом пискеле восстанавливает ориентацию поверхности произвольных объектов - наклон и направление наклона, если объекты с такой же поляризационной двулучевой функцией отражательной способности (ПДФОС) и такое же освещение сцены.