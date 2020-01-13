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PIRPhM Viewer

PIRPhM Viewer

Программа для просмотра поляризационных изображений, полученных фотометрическим методом

5,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.11.1
Скачать 3 MB
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История изменений

Версия 2.11.1

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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