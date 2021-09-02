MedCalc — пакет программ с обширным набором статистических данных из области биомедицины. Также позволяет вести собственную статистику и проводить статистический анализ, представляя результаты в виде графиков и таблиц.
Это платная программа для 32 и 64-битных Windows Vista, 7, 8/8.1 и 10 (предусмотрена триал-версия, которую можно использовать бесплатно в течение 14 дней). Имеется поддержка русского языка.
Зачем нужна программа MedCalc?
Разработчики MedCalc включили в базу данных программы более чем 220 статистических тестов, процедур и графиков, обеспечили пользователей различными инструментами для анализа данных статистик, проведения статистических тестов, построения собственных графиков. Вот некоторая часть включенного в MedCalc контента, функций программы и поддерживаемых ею статистических процедур:
- Работа со сводными статистическими данными.
- Графики распределения: гистограммы, графики кумулятивного частотного распределения, нормальные/точечные/прямоугольные графики.
- Корреляция: коэффициенты корреляции, корреляционные диаграммы, частичные корреляции и др.
- Регрессии: диаграммы разброса и линии регрессии, множественные/логистические/нелинейные регрессии, пробит-регрессии.
- Т-тесты независимых и парных выборок.
- Тесты на сумму рангов, включая тесты Манна-Уитни (независимые выборки) и Вилкоксона (парные выборки).
- Тест отношения дисперсии.
- ANOVA (дисперсионный анализ): односторонний/двусторонний и дисперсионный анализ повторных измерений, анализ ковариации, тест Краскала-Уоллиса и тест Фридмана.
- Перекрестные таблицы: таблицы частот и критерий хи-квадрат, точный тест Фишера, тест Макнемара, относительный риск и соотношение шансов и др.
- Анализ выживаемости: кривые выживаемости Каплана-Мейера, регрессия пропорциональных рисков Кокса.
- Серийные измерения.
- Референтные и контрольные интервалы.
- Сравнение и оценка методов: «Заговор Блэнда-Альтмана», сравнение нескольких методов, регрессия Деминга, пасс и регресс Баблока и др.
- Согласие и отзывчивость: коэффициенты внутриклассовой корреляции и корреляции согласованности, ответная реакция и др.
- Анализ кривой ROC, интерактивная точечная диаграмма, графики в сравнении со значениями критериев, прогнозные значения, отношения правдоподобия интервалов, сравнение кривых точности-отзыва и др.
- Создание сводных таблиц статистики, таблиц корреляции и коррелограмм, таблиц сравнения независимых и парных выборок, частотных таблиц.
- Мета-анализ непрерывных данных, корреляций, пропорций, относительных рисков, соотношений шансов, общих методов обратной дисперсии, площадей под кривой ROC.
- Тесты по обобщенным данным: тест на одно среднее и одну пропорцию, тест Макнемара на парные пропорции, сравнение средних значений и стандартных отклонений, коэффициентов корреляции и двух пропорций, тесты на соотношение шансов и многое другое.
- Выполнение расчетов размера выборки.
- Графики сравнения данных, множественного сравнения, кластерные множественные сравнительные графики, многолинейные, контрольные и другие виды графиков.
Функции программы MedCalc
Для работы с табличными данными в программе MedCalc предусмотрен собственный табличный процессор с 1 048 576 строк и 16 384 столбцами, а для работы с текстом — текстовый редактор с поддержкой технологии визуального редактирования WYSIWYG. Массивы данных из программы можно экспортировать в обычные текстовые файлы либо файлы форматов Excel, Excel 2007, SPSS, DBase, Lotus, SYLK и DIF.
По части работы с графиками и диаграммами в программе MedCalc:
- Автоматическое построение большого числа видов графиков и диаграмм на основании статистических данных.
- Идентификация точек данных на графиках: один клик мышкой по точке данных в графике отобразит идентификацию случая, два клика — выделит случай в электронной таблице.
- Возможность добавления к графикам текстовых полей, стрелок, отдельных и соединительных линий.
- Сохранение графиков в виде графических файлов формата SVG, PNG, JPG, GIF, BMP, PCX или TIF с высоким разрешением, а также в виде файлов презентаций PowerPoint (PPTX).
Стоимость программы MedCalc на момент написания обзора составляла $549. Она также распространяется по подписке, цена которой начинается от $179 в год.