MedCalc — пакет программ с обширным набором статистических данных из области биомедицины. Также позволяет вести собственную статистику и проводить статистический анализ, представляя результаты в виде графиков и таблиц.

Это платная программа для 32 и 64-битных Windows Vista, 7, 8/8.1 и 10 (предусмотрена триал-версия, которую можно использовать бесплатно в течение 14 дней). Имеется поддержка русского языка.

Зачем нужна программа MedCalc?

Разработчики MedCalc включили в базу данных программы более чем 220 статистических тестов, процедур и графиков, обеспечили пользователей различными инструментами для анализа данных статистик, проведения статистических тестов, построения собственных графиков. Вот некоторая часть включенного в MedCalc контента, функций программы и поддерживаемых ею статистических процедур:

Работа со сводными статистическими данными.

Графики распределения: гистограммы, графики кумулятивного частотного распределения, нормальные/точечные/прямоугольные графики.

Корреляция: коэффициенты корреляции, корреляционные диаграммы, частичные корреляции и др.

Регрессии: диаграммы разброса и линии регрессии, множественные/логистические/нелинейные регрессии, пробит-регрессии.

Т-тесты независимых и парных выборок.

Тесты на сумму рангов, включая тесты Манна-Уитни (независимые выборки) и Вилкоксона (парные выборки).

Тест отношения дисперсии.

ANOVA (дисперсионный анализ): односторонний/двусторонний и дисперсионный анализ повторных измерений, анализ ковариации, тест Краскала-Уоллиса и тест Фридмана.

Перекрестные таблицы: таблицы частот и критерий хи-квадрат, точный тест Фишера, тест Макнемара, относительный риск и соотношение шансов и др.

Анализ выживаемости: кривые выживаемости Каплана-Мейера, регрессия пропорциональных рисков Кокса.

Серийные измерения.

Референтные и контрольные интервалы.

Сравнение и оценка методов: «Заговор Блэнда-Альтмана», сравнение нескольких методов, регрессия Деминга, пасс и регресс Баблока и др.

Согласие и отзывчивость: коэффициенты внутриклассовой корреляции и корреляции согласованности, ответная реакция и др.

Анализ кривой ROC, интерактивная точечная диаграмма, графики в сравнении со значениями критериев, прогнозные значения, отношения правдоподобия интервалов, сравнение кривых точности-отзыва и др.

Создание сводных таблиц статистики, таблиц корреляции и коррелограмм, таблиц сравнения независимых и парных выборок, частотных таблиц.

Мета-анализ непрерывных данных, корреляций, пропорций, относительных рисков, соотношений шансов, общих методов обратной дисперсии, площадей под кривой ROC.

Тесты по обобщенным данным: тест на одно среднее и одну пропорцию, тест Макнемара на парные пропорции, сравнение средних значений и стандартных отклонений, коэффициентов корреляции и двух пропорций, тесты на соотношение шансов и многое другое.

Выполнение расчетов размера выборки.

Графики сравнения данных, множественного сравнения, кластерные множественные сравнительные графики, многолинейные, контрольные и другие виды графиков.

Функции программы MedCalc

Для работы с табличными данными в программе MedCalc предусмотрен собственный табличный процессор с 1 048 576 строк и 16 384 столбцами, а для работы с текстом — текстовый редактор с поддержкой технологии визуального редактирования WYSIWYG. Массивы данных из программы можно экспортировать в обычные текстовые файлы либо файлы форматов Excel, Excel 2007, SPSS, DBase, Lotus, SYLK и DIF.

По части работы с графиками и диаграммами в программе MedCalc:

Автоматическое построение большого числа видов графиков и диаграмм на основании статистических данных.

Идентификация точек данных на графиках: один клик мышкой по точке данных в графике отобразит идентификацию случая, два клика — выделит случай в электронной таблице.

Возможность добавления к графикам текстовых полей, стрелок, отдельных и соединительных линий.

Сохранение графиков в виде графических файлов формата SVG, PNG, JPG, GIF, BMP, PCX или TIF с высоким разрешением, а также в виде файлов презентаций PowerPoint (PPTX).

Стоимость программы MedCalc на момент написания обзора составляла $549. Она также распространяется по подписке, цена которой начинается от $179 в год.