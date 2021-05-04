ImageJ — программа для обработки, анализа и редактирования изображений, поддерживающая установку внешних плагинов для расширения функционала. Приложение в основном применяется в тех областях науки и дисциплинах, в которых требуется анализировать большие массивы изображений — биомедицине, астрономии, географии и других. ImageJ — это полностью бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом.

Интерфейс программы выполнен на английском языке. Возможен запуск на компьютерах под управлением Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32 и 64 бит).

Зачем нужна программа ImageJ?

Программа ImageJ предназначена для открытия, редактирования, анализа, обработки, сохранения в различных форматах и печати 8-ми, 16-ти и 32-битных изображений. Поддерживает большое число графических форматов, начиная от распространенных JPEG, PNG, BMP, TIFF, GIF и заканчивая такими форматами как, например, DICOM (используется в медицине) или FITS (используется в астрономии). Также приложение способно работать с «сырыми» RAW-изображениями, отснятыми на цифровые камеры, но не подвергнутые форматированию. Список поддерживаемых форматов можно значительно расширить, установив плагины.

ImageJ работает в многопоточном режиме, поэтому любые трудоемкие операции, как, например, чтение изображений с очень высоким разрешением, могут выполняться параллельно с другими операциями. Каждое изображение программа открывает в отдельном окне. Одновременно можно открыть любое их количество — насколько позволит объем оперативной памяти компьютера.

Помимо стандартных базовых функций обработки изображений, программа ImageJ способа выполнять широкий спектр специфических операции, среди которых:

Расчет статистики площадей и значений пикселей выделенных областей изображения.

Измерение расстояний и углов.

Создание гистограмм плотности и графиков профилей.

Медианная фильтрация.

ImageJ позволяет производить различные геометрические преобразования — масштабирование, вращение, разворот и др. Изображения можно увеличивать в 32 раза, при этом все функции анализа и обработки доступны при любом значении увеличения.

Поддержка макросов

Редактор ImageJ поддерживает создание макросов, благодаря чему сложные повторяющиеся операции могут быть полностью автоматизированы. Их создание осуществляется либо при использовании специального инструмента записи макросов, либо путем ручного ввода требуемых пользователю команд, что мало чем отличается от написания программ/скриптов в различных языках программирования. Так, встроенная в ImageJ среда разработки макросов поддерживает создание собственных функций и переменных различных типов, условий и циклов, выполнение ряда математических и логических операций.

Посредством макросов можно автоматизировать выполнение любых операций — рисование и выделение, копирование и вставка фрагментов изображения, вызов любых доступных инструментов, применение любых функций и т.д.

Расширение функционала ImageJ

Ввиду того, что ImageJ был разработан с открытой архитектурой, пользователи могут значительно расширить функционал редактора с помощью подключаемых модулей Java. Плагины доступны для скачивания, как с официальной страницы программы, так и с множества сторонних сайтов. Они также могут быть разработаны с использованием встроенного редактора плагинов ImageJ и компилятора Java. Плагины позволяют решить практически любую задачу по обработке изображений:

Применение к изображениям разнообразных графических фильтров, как, например, «Размытие по Гауссу», «Фильтр Кувахары», «Гранулометрический фильтр», «Фильтр Калмана» и многие другие.

Графические плагины, добавляющие в ImageJ уже ставшие стандартными и узкоспециализированные инструменты для редактирования и создания графики: рисование геометрических фигур, работа с выделениями, кисти, создание анимированных изображений, разделение изображений на фрагменты, инструменты для построения различных 2D и 3D графиков и диаграмм на основе изображений и т.д.

Плагины для анализа изображений: «Корреляция изображений», «Анализатор текстур», «Калькулятор 3D-шумов из последовательности изображений», «Измерение фрактальной поверхности» и др.

Плагины, позволяющие программе ImageJ работать напрямую с различными цифровыми устройствами — камерами, сканерами и пр., а также с генерируемыми ими изображениями специфического формата.

Плагины для управления цветовыми моделями, преобразования одной цветовой модели в другую, подсчета пикселей определенных цветов, проведения цветового анализа изображений, экстракции цветов и т.д.

Плагины, обеспечивающие пользователей возможностью открытия, редактирования, анализа распространенных и специфических форматов изображений, конвертации изображений, как в графические, так и видео форматы, автоматического создания графического контента на основе данных из табличных и текстовых файлов.

Плагины для внесения изменений в интерфейс программы или в работу ее базовых функций, связанных с интерфейсом. Например, плагин «Stack Splitter» позволяет объединять открытые в данный момент изображения в группы, а «3D Viewer» добавляет в программу модуль для просмотра 3D-изображений, использующий для своей работы аппаратное ускорение (т.е. работает напрямую с видекартой компьтера).

Все это — далеко не полный список плагинов, которые можно внедрить в программу ImageJ.