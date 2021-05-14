Wondershare MobileTrans — программа для переноса данных между смартфонами и планшетами на базе iOS, Android и Windows Phone, а также резервирования хранящихся на аппаратах файлов с сохранением на компьютере с возможностью последующего восстановления из созданных резервных копий. Приложение является платным — доступная для бесплатного использования ознакомительная версия имеет существенные функциональные ограничения.

Программа Wondershare MobileTrans поддерживается операционными системами Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык. Приложение MobileTrans также можно скачать на смартфоны на Android/iOS.

Перенос данных между смартфонами и планшетами

Программа Wondershare MobileTrans обеспечивает пользователей возможностью быстрого переноса данных между Windows Phone, iOS и Android-девайсами. Типы поддерживаемых для переноса данных (фотографии, контакты, видео, заметки и т.д.) зависят от конкретной ситуации — операционной системы мобильных устройств и направления передачи данных:

С Android-аппаратов на iOS-девайсы (iPhone, iPad и iPod Touch) возможен перенос контактов, SMS-сообщений, данных календаря, музыки, фото и видео.

С iOS-девайсов на смарфтоны и планшеты Android поддерживает перенос контактов (включая черные списки контактов), SMS-сообщений, данных календарей, музыки, фотографий, видео, напоминаний, будильников, рингтонов и голосовых заметок.

С iOS на iOS-девайсы: контакты (включая черный список), SMS-сообщения, история звонков (не поддерживается для устройств под управлением iOS 13 и выше), данные календаря, музыка, фотографии, видео, напоминания, будильники, история браузера Safari, заметки, голосовая почта, обои, рингтоны и голосовые заметки.

С Android на Android-аппараты: контакты, SMS-ообщения, история звонков, данные календаря, музыка, фотографии, видео и приложения (не поддерживается для устройство под управление Android 9.0 и выше).

С Android и iOS-устройств на аппараты Windows Phone (8/8.1) возможен перенос только медиафайлов — фотографий, музыки и видео.

Особенности переноса данных с использованием программы Wondershare MobileTrans:

Возможность выбора конкретных типов данных для переноса, независимо от платформы и направления передачи.

Передача данных осуществляется через компьютер без использования Wi-Fi или подключения к интернету (по словам разработчиков, это также обеспечивает более высокую — примерно в 3 раза выше — скорость переноса данных).

В процессе переноса информации программа Wondershare MobileTrans не сохраняет никаких пользовательских данных и никуда не передает их. Это объясняется тем, что ее не нужно устанавливать на мобильное устройство, она работает без подключения к сети, перенос данных осуществляется напрямую через USB-интерфейс компьютера без их сохранения на жестком диске.

В отличие от аналогичных специализированных программ (как, например, Smart Switch от Samsung), Wondershare MobileTrans работает с устройствами от любых производителей.

Предельная простота использования — пользователю достаточно подключить оба телефона к компьютеру, программа автоматически распознает их и предложит выбрать данные для переноса.

Резервирование и экспорт данных на компьютер

Вторая ключевая функция программы Wondershare MobileTrans — экспорт и создание резервных копий данных с сохранением на жесткий диск компьютера или любой подключенный к нему внешний носитель. Приложение позволяет создавать резервные копии, как с iOS, так и с Android-аппаратов. Типы резервируемых данных зависят от конкретной платформы:

Для iPhone, iPad, и iPod Touch — это контакты, фотографии, SMS-сообщения, будильники, история звонков, видео, голосовые заметки, обои, музыка, данные календаря, рингтоны, заметки, напоминания, история и закладки браузера Safari, а также установленные приложения. Поддерживаются Apple-гаджеты под управлением iOS 5 и выше (включая iOS 14).

Для Android-смартфонов и планшетов (начиная с Android1): контакты, SMS-сообщения, история звонков, фотографии и любые сохраненные изображения, музыка, видео, данные календаря и приложения (некоторые приложения могут потребовать переустановки).

Преимущества использования Wondershare MobileTrans в качестве средства для резервирования и экспорта файлов с мобильных устройств:

Нет необходимости в использовании iTunes при экспорте файлов с Apple-гаджетов. А в отличие от резервирования данных в облачном хранилище iCloud, Wondershare MobileTrans не ограничивает пользователей в количестве/объеме резервных копий.

Возможность выбора типов данных для переноса.

Отсутствие риска утери файлов из резервных копий при их удалении на самом мобильном устройстве, как это обычно происходит при использовании облачных хранилищ.

Восстановление данных из резервной копии

Созданная ранее резервная копия может быть использована пользователем для восстановления информации, хранившейся на телефоне. Важным моментом является здесь то, что зарезервированные файлы могут быть перенесены на новые устройства на той же платформе. Т.е. программу Wondershare MobileTrans можно использовать для переноса данных со старого аппарата на новый.

Восстановлению подлежат все типы данных, которые были ранее зарезервированы при помощи программы (перечислены в предыдущей части статьи). Приложением поддерживаются практически все существующие Android-аппараты (под управлением Android 2.1 и выше), смартфоны iPhone 11, планшеты iPad Mini/Pro/Air и плееры iPod Touch со 2-го по 7-е поколение.

Пользователи Apple-гаджетов также имеют возможность восстановления данных из резервных копий, созданных непосредственно в iTunes.

Перенос, резервирование и восстановление данных WhatsApp и других мессенджеров

В приложении Wondershare MobileTrans предусмотрены специальные режимы работы с данными, созданными WhatsApp и некоторыми другими популярными мессенджерами. Ключевые функции программы:

Работа со всеми типами данных приложений WhatsApp и WhatsApp Business — чатами, фотографиями, видео и любыми файлами, отправленными во вложениях к сообщениям.

Возможность прямого переноса данных WhatsApp между iOS и Android-гаджетами в обоих направлениях.

Экспорт на компьютер и резервирование данных WhatsApp с возможностью их последующего восстановления на устройствах iPhone/iPad/iPod и Android, независимо от того, с какой именно платформы была создана резервная копия.

Возможность сохранения чатов из WhatsApp в файлы формата PDF и HTML (только из предварительно созданных резервных копий) для их удобного чтения на компьютере.

Помимо WhatsApp программа Wondershare MobileTrans также работает с данными мессенджеров Kik, LINE, Viber и WeChat, но с некоторыми ограничениями:

Прямая передача данных Kik, Viber и WeChat возможна только между iOS-гаджетами.

По мессенджеру Kik: возможно резервирование только сообщений, изображений и вложений.

По мессенджеру LINE: прямой перенос чатов и вложений возможен только по направлениям «Android — iPhone» и «iPhone — iPhone».

По Viber: поддерживается резервирование и восстановление чатов, контактов и вложений, но и только на iOS-гаджетах.

По WeChat: поддерживается создание резервных копий и восстановление только текстовых сообщений.