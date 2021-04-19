WizMouse — небольшая узкоспециализированная утилита, предназначенная для прокрутки любых открытых окон, расположенных под курсором мыши в данный момент. Ввиду того, что в операционных системах Windows 10 подобная функция уже заложена, программа WizMouse является актуальной только для пользователей предыдущих версий ОС (2000, XP, Vista, 7, 8/8.1). Также в программе есть вспомогательные функции, которые, возможно, будут интересны и пользователям Windows 10. Утилита распространяется бесплатно. Интерфейс выполнен на английском языке.
Программа WizMouse
В ранних версиях операционных систем Windows (до 10), чтобы прокрутить окно колесиком мыши, нужно было сначала кликнуть по нему (т.е. сфокусироваться на окне). Иногда это очень неудобно, т.к. в момент клика мышью можно было случайно запустить какую-либо программу, открыть файл, перейти по ссылке (в случае с браузером) и т.д. При использовании программы WizMouse фокусироваться на окне, чтобы затем воспользоваться прокруткой, не нужно.
Принцип работы утилиты простой — она отслеживает положение курсора на экране, определяя находящееся под ним окно. При использовании колесика мыши программа WizMouse посылает этому окну специальную команду на прокручивание.
Среди дополнительных функций (актуальны и для операционных систем Windows 10) утилиты отметим:
- Возможность прокручивания окон, не поддерживающих прокрутку колесиком мыши частично (только при наведении курсора на полосу прокрутки) или вообще (только при удержании подвижного элемента полосы прокрутки).
- Автоматический вынос на передний план окна (фокусировка на окне), над которым была выполнена прокрутка колесиком мыши.
- Возможность смены направления прокрутки колесиком мыши, что может оказаться удобным при работе с некоторыми приложениями.
В архиве на данной странице присутствуют две версии программы WizMouse — устанавливаемая и портативная, которую можно запускать напрямую с флешки или иного носителя.