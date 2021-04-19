SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
WizMouse

WizMouse

Программа для прокрутки окон под курсором мыши

5,0 (1)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 1.7.0.3
Скачать 893 KB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 1.7.0.3

Полезные статьи

Лучшие программы для настройки мыши
Лучшие программы для настройки мыши

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о WizMouse