WizMouse — небольшая узкоспециализированная утилита, предназначенная для прокрутки любых открытых окон, расположенных под курсором мыши в данный момент. Ввиду того, что в операционных системах Windows 10 подобная функция уже заложена, программа WizMouse является актуальной только для пользователей предыдущих версий ОС (2000, XP, Vista, 7, 8/8.1). Также в программе есть вспомогательные функции, которые, возможно, будут интересны и пользователям Windows 10. Утилита распространяется бесплатно. Интерфейс выполнен на английском языке.

Программа WizMouse

В ранних версиях операционных систем Windows (до 10), чтобы прокрутить окно колесиком мыши, нужно было сначала кликнуть по нему (т.е. сфокусироваться на окне). Иногда это очень неудобно, т.к. в момент клика мышью можно было случайно запустить какую-либо программу, открыть файл, перейти по ссылке (в случае с браузером) и т.д. При использовании программы WizMouse фокусироваться на окне, чтобы затем воспользоваться прокруткой, не нужно.

Принцип работы утилиты простой — она отслеживает положение курсора на экране, определяя находящееся под ним окно. При использовании колесика мыши программа WizMouse посылает этому окну специальную команду на прокручивание.

Среди дополнительных функций (актуальны и для операционных систем Windows 10) утилиты отметим:

Возможность прокручивания окон, не поддерживающих прокрутку колесиком мыши частично (только при наведении курсора на полосу прокрутки) или вообще (только при удержании подвижного элемента полосы прокрутки).

Автоматический вынос на передний план окна (фокусировка на окне), над которым была выполнена прокрутка колесиком мыши.

Возможность смены направления прокрутки колесиком мыши, что может оказаться удобным при работе с некоторыми приложениями.

В архиве на данной странице присутствуют две версии программы WizMouse — устанавливаемая и портативная, которую можно запускать напрямую с флешки или иного носителя.