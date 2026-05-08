Tenorshare ReiBoot — программа для восстановления гаджетов Apple после программных сбоев, приведших к зависанию устройств во время загрузки, циклическим перезагрузках и другим подобным последствиям. Приложение работает на операционных системах Windows XP, 7, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит) и переведено на русский язык.

Зачем нужна программа Tenorshare ReiBoot?

По словам разработчиков, программа Tenorshare ReiBoot позволяет решить практически все неисправности, связанные с прошивкой Apple-гаджетов (iPhone, iPad и iPod):

Зависание устройства во время загрузки (бесконечная загрузка).

Самопроизвольные выключения во время работы и циклическая перезагрузка (устройство загружается до определенного момента, затем "уходит" в перезагрузку).

Устройство работает (находится во включенном состоянии), но не реагирует на касания и любые другие действия (т.н. "замороженный" экран).

При попытке переустановки/обновлении прошивки iTunes не может распознать устройство, выдавая различные ошибки.

Сбои (вплоть до выключения или перезагрузки) при синхронизации устройства через iTunes.

Сбои при подключении гаджета к компьютеру через USB-кабель (при условии, что USB-кабель находится в работоспособном состоянии) и другие неисправности.

Кроме того, Tenorshare ReiBoot в некоторых случаях может помочь в решении таких специфических проблем как:

Невозможность переустановки/обновления прошивки через iTunes. При помощи Tenorshare ReiBoot пользователь сможет самостоятельно переустановить операционную систему Apple-гаджета, воспользовавшись официальной прошивкой, которую можно скачать через тот же iTunes.

Необходимости разблокировки Apple-гаджета при утере пароля. Функция работает не в 100% случаях, многое зависит от конфигурации системы безопасности устройства.

Необходимость перевода устройства в режим восстановления/прошивки DFU (Device Firmware Update) для полной переустановки операционной системы.

Необходимость вывода устройства из режима DFU. Проблема "застревания" в режиме восстановления может возникнуть во время переустановки/обновления прошивки через iTunes.

В общей сложности, приложение Tenorshare ReiBoot позволяет исправить более 50-ти различных неисправностей Apple-устройств. Благодаря встроенному мастеру пользователь сможет легко решить ту или иную проблему, просто следуя подробным инструкциям на экране.

Поддерживаемые устройства

Программа Tenorshare ReiBoot может быть применена для устранения проблем на следующих Apple-гаджетах:

Смартфоны iPhone 5/5s/5c, 6/6 Plus/6s/6s Plus, SE, 7/7 Plus, 8/8 Plus, X/XS/XS Max.

Планшеты iPad 4, mini 2/3/4, Air/Air 2, Pro.

Плееры iPod touch 1/2/3/4/5/6.

А также вся линейка Apple TV.

Приложение Tenorshare ReiBoot работает с iOS-прошивками всех поколений, начиная с iOS 6.

Ограничения бесплатной версии

Tenorshare ReiBoot — условно-бесплатное программное обеспечение. Free-версия программы позволяет произвести над Apple-гаджетом только два действия — перевод и вывод устройства в/из режима восстановления. Здесь стоит отметить, что некоторые проблемы (включая зависание и циклическую перезагрузку при включении) успешно решаются путем принудительного ввода и последующего вывода аппарата в режим DFU.