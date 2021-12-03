System Manager — небольшая программа-таймер, позволяющая выполнять одну из 10 заложенных в нее функций (действий с компьютером) в установленное или по истечению указанного времени. Это бесплатная утилита для компьютеров под управлением всех версий Windows, начиная с Win 2000 (32/64 бит). Интерфейс выполнен на русском языке.

Зачем нужна программа System Manager?

Программа System Manager будет полезной для пользователей, желающих автоматизировать некоторые действия с компьютером по таймеру. Наверное, наиболее ценная функция утилиты — выключение ПК в установленное время или по истечению заданного пользователем времени. Программу также можно использовать и в качестве будильника, хотя у нее и нет функции с таким названием.

Функции программы System Manager

Всего утилита System Manager способна выполнить одно из 10 действий с компьютером:

Выключение. Перезагрузка. Блокировка компьютера (аналог функции «Смена пользователя»). Завершение сеанса Windows (аналог функции «Выход из системы»). Экранная заставка (запуск скринсейвера, если тот активирован в настройках Windows). Сон. Гибернация. Отключение дисплея. «Прога» (запуск указанной пользователем программы). « Прога » (а здесь имеется в виду принудительное завершение работы указанной программы).

Также можно активировать опцию проигрывания аудиофайла (WAV) перед выполнением любой команды. Для использования System Manager в качестве будильника можно воспользоваться функцией отключения дисплея с активированной опцией воспроизведения аудио.