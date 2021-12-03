SoftSalad СОФТСАЛАТ
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System Manager

System Manager

Программа для выключения компьютера и выполнения других действий по таймеру

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Актуальная версия 1.6.10.32
Скачать 318 KB
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История изменений

Версия 1.6.10.32

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