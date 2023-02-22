Spacedesk — программа для подключения через сеть к компьютеру дополнительных мониторов, в качестве которых могут использоваться, как другие компьютеры (например, ноутбуки), так и видеостены с мобильными устройствами. Это бесплатное приложение, предназначенное для компьютеров под управлением Windows 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы не имеет перевода на русский язык.

В качестве виртуального монитора программа Spacedesk поддерживает:

Компьютеры под управлением Windows 8.1 и выше (клиентскую программу можно бесплатно скачать через Microsoft Store).

Любые устройства под управлением Android, на которые можно установить клиентскую версию программы (скачать приложение можно в Google Play).

Мобильные устройства под управлением iOS (скачиваем приложение в AppStore).

Видеостены не нуждаются в установке программного обеспечения, т.к. в них уже предусмотрен нужный программно-аппаратный функционал для работы с серверной версией Spacedesk. Единственное, что требуется от пользователя — запустить и настроить движок «Videowall Engine», что осуществляется все через ту же программу Spacedesk.

Зачем нужна программа Spacedesk?

Программа Spacedesk используется для подключения к Windows-компьютеру дополнительных мониторов через сеть. Однако в качестве монитора должно выступать самостоятельное устройство, управляемое посредством собственной операционной системы и поддерживающее подключение по проводной (Ethernet) или беспроводной (WLAN) сети. Т.е. это могут быть, как другие компьютеры, так и устройства с собственным дисплеем — планшеты, смартфоны, видеостены, смарт-телевизоры и т.д. И главное здесь то, что подключенные к ПК устройства через Spacedesk будут восприниматься операционной системой как самые обычные мониторы, если бы те были подключены к системному блоку (видеокарте) посредством кабеля.

Помимо поддержки сетевого подключения, внешние устройства должны поддерживать установку клиентской программы Spacedesk. Именно через нее осуществляется соединение устройства с компьютером, на который устанавливается серверная часть приложения — та, что доступна для скачивания с этой страницы.

Как пользоваться программой Spacedesk?

Программа Spacedesk проста в использовании и не требует никакой настройки. От пользователя нужно лишь убедиться, что компьютер и виртуальный монитор подключены к одной сети по проводному или беспроводному соединению. Также возможен вариант с использованием USB-модема (например, у Android-девайсов присутствует такая функция) или мобильной точки доступа (имеется в виду раздача Wi-Fi со смартфона или ноутбука). Объединив компьютер и «монитор» в единую сеть, дальше нужно сделать следующее:

Установить программу Spacedesk на компьютер (серверная часть) и внешнее устройство (клиентская часть).

Запустить клиентскую программу на внешнем устройстве и кликнуть/коснуться элемента «Подключение: 192.168.0.1» (IP-адрес будет другим).

Готово.

В программе-клиенте предусмотрены настройки качества изображения, определяющие соотношение «качество картинки/скорость соединения». В каком именно режиме будет работать второй «монитор» — дублировать или расширять картинку — настраивается в окне «Параметры» Windows (Система > Дисплей).

Работа через браузер

Любое устройство, поддерживающее установку браузера на движке Chromium (Google Chrome, Opera и т.д.), также может работать в качестве второго монитора. Для этого достаточно открыть в нем ссылку http://viewer.spacedesk.net и выполнить подключение к компьютеру точно так же, как и в случае с физическим устройством.