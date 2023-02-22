SoftSalad СОФТСАЛАТ
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spacedesk

spacedesk

Программа для подключения к компьютеру мобильных устройств в качестве дополнительных мониторов

2,6 (34)
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Актуальная версия 2.2.33
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История изменений

Версия 2.2.33

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 2.2.32
    • Уточнены права доступа службы spacedesk.
    • Внесены внутренние улучшения кода.

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Оценки программы

2,6

34 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о spacedesk

4 отзыва

alex

нихрена вы туда троянов закинули не дофига ли 13 штук ?

сова

А версий постарше часом нет? В новых как то гайки сильно крутить стали, даже клавиатуру по вифи пользовать запретили

Макс

Не могу скачать на планшете, это самое ужасное приложение, которое я могла вообще скачать. Я просто ненавижу, я вам самый плохой, самый плохой отзыв, просто я вас ненавижу.

Михаил

Спешу вас огорчить, но данный установочник для ПК, а не для Android. Прежде чем написать эту ерунду прочтите внимательно инструкцию - тогда у вас, как и у меня, всё получится.