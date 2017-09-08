Smart Switch — фирменное приложение Samsung, предназначенное для создания резервных копий всего содержимого смартфонов серии Galaxy, восстановления данных (из ранее сделанных копий), а также обновления операционной системы (прошивки). В последних версиях программы также добавлена функция копирования персональных данных с телефонов iPhone, BlackBerry и Windows Phone.

Smart Switch на компьютер

Программа Smart Switch позволяет с компьютера выполнить над смартфонами Samsung Galaxy следующие операции:

Архивация (резервное копирование) данных

Это основная функция приложения Smart Switch, позволяющая записать в файл все сохраненные или сгенерированные во время работы телефона данные. Пользователь может выполнить полное копирование всей информации либо выбрать элементы, которые будут заархивированы (например, только контакты, мультимедиа-файлы, приложения со всеми сохранениями и т.д.). Также имеется возможность выбора элементов, которые не будут копироваться. Резервная копия сохраняется на компьютере. Ее можно перенести, например, на флешку для восстановления на другом ПК.

Восстановление данных

Если по каким-либо причинам данные с телефона были удалены, при помощи программы Smart Switch их можно будет восстановить в любой момент. Приложение автоматически находит резервные копии на компьютере.

Программа способна восстанавливать не только те данные, что были скопированы с имеющегося смартфона Samsung. Некоторые элементы (контакты, сообщения, заметки, задачи, данные S Planner) могут быть перенесены из более ранних моделей телефонов Samsung, резервные копии которых были сделаны при помощи программы Kies.

Перенос данных со смартфонов других производителей

В Smart Switch предусмотрена функция переноса на смартфоны Samsung Galaxy резервных копий, сделанных в iTunes с Apple/BlackBerry/Windows Mobile-девайсов. Типы копируемых элементов зависят от конкретной модели устройства и установленной на нем операционной системы. В большинстве случаев на Samsung Galaxy удается перенести контакты, мультимедиа-файлы, сообщения, данных из облачных хранилищ.

Smart Switch поддерживает Apple-девыйсы под управлением iOS версии 5 и выше, устройства BlackBerry 7, 10 или выше, а также смартфоны Windows Mobile, начиная с Win 8.1.

Синхронизация c Outlook

Пользователи Windows-приложения Outlook смогут при помощи Smart Switch синхронизировать различные данные со встроенными в смартфон Samsung программами управления контактами и почтой. Здесь также доступен большой выбор параметров синхронизации с Outlook.

Обновление и восстановление прошивки

Программа Smart Switch позволяет выполнить обновление операционной системы Android, установленной на смартфоне. При этом гарантируется, что на телефон будет установлена официальная версия прошивки, все хранящиеся данные и настройки также будут сохранены.

Если в процессе обновления возникнет сбой или установленная прошивка перестанет функционировать по другой причине, при помощи Smart Switch пользователь сможет выполнить аварийное восстановление ПО.

Совместимость с Windows, дополнительные сведения

Smart Switch работает в x86 и x64-разрядных ОС Windows, начиная с Windows 7. Для работы с некоторыми мультимедиа-файлами потребуется наличие установленной на компьютере программы Windows Media Player 11 или выше. Смартфоны с неоригинальными (стоковыми) прошивками не могут быть синхронизированы при помощи Smart Switch.