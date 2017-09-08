SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Smart Switch PC

Smart Switch PC

Программа для синхронизации и создания резервных копий данных с Samsung Galaxy

3,3 (6)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 5.0.48.0
Скачать 136 MB
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История изменений

Версия 5.0.48.0

Оценки программы

3,3

6 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Smart Switch PC

2 отзыва

Пол

Фигня, которая не ставится! Почему файлы здесь почти все в неудобоваримом виде?!

Анатолий

Только установил, поработаю, по результатам смогу оценить.